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Posted 25 февраля, 07:44

Published 25 февраля, 07:44

Modified 25 февраля, 07:46

Updated 25 февраля, 07:46

Биатлонист Расторгуев обвинил тренера сборной Латвии в краже лыж и избиении

25 февраля 2025, 07:44
Биатлонист сборной Латвии Андрей Расторгуев рассказал, что во время чемпионата мира по биатлону, который проходил с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде, его избил тренер национальной команды Илмарс Брицис. Об этом сообщило Tvnet.

«Произошел серьезный инцидент. Мужская эстафета и масс-старт оказались под угрозой. Инцидент связан с тренером. Он ударил меня. Сломал палец. Разбил нос. Мне кажется, у меня также серьезно повреждено плечо. Сейчас я еду в больницу», — сказал Расторгуев.

Спортсмен отметил, что он пришел к тренеру, чтобы обсудить конкретный случай, произошедший в прошлом году. Тот выгнал его из комнаты и начал распускать руки. Вмешался в ситуацию врач олимпийской сборной Латвии Алдис Цирулис, пишет 360.ru.

Расторгуев пояснил, что заподозрил Брициса в краже лыж в прошлом году. По словам биатлониста, у него есть свидетель, который может подтвердить его слова.

«Я сказал ему: „Или отдай мне лыжи, или я обращусь в другие инстанции, чтобы они расследовали это дело“. Я не ожидал от тренера такого поведения. Что дальше — он возьмет в руки пистолет и начнет стрелять? Я в шоке», — возмутился спортсмен.

Расторгуев — латвийский биатлонист, трехкратный чемпион Европы по биатлону. В 2010 году он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира по летнему биатлону — в спринте и в гонке преследования. Расторгуев участвовал в Олимпийских играх 2010, 2014 и 2018 годов.

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