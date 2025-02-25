Биатлонист Расторгуев обвинил тренера сборной Латвии в краже лыж и избиении

Posted 25 февраля, 07:44
Published 25 февраля, 07:44
Modified 25 февраля, 07:46
Updated 25 февраля, 07:46
«Произошел серьезный инцидент. Мужская эстафета и масс-старт оказались под угрозой. Инцидент связан с тренером. Он ударил меня. Сломал палец. Разбил нос. Мне кажется, у меня также серьезно повреждено плечо. Сейчас я еду в больницу», — сказал Расторгуев.
Спортсмен отметил, что он пришел к тренеру, чтобы обсудить конкретный случай, произошедший в прошлом году. Тот выгнал его из комнаты и начал распускать руки. Вмешался в ситуацию врач олимпийской сборной Латвии Алдис Цирулис, пишет 360.ru.
Расторгуев пояснил, что заподозрил Брициса в краже лыж в прошлом году. По словам биатлониста, у него есть свидетель, который может подтвердить его слова.
«Я сказал ему: „Или отдай мне лыжи, или я обращусь в другие инстанции, чтобы они расследовали это дело“. Я не ожидал от тренера такого поведения. Что дальше — он возьмет в руки пистолет и начнет стрелять? Я в шоке», — возмутился спортсмен.
Расторгуев — латвийский биатлонист, трехкратный чемпион Европы по биатлону. В 2010 году он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира по летнему биатлону — в спринте и в гонке преследования. Расторгуев участвовал в Олимпийских играх 2010, 2014 и 2018 годов.