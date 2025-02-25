Биатлонист Расторгуев обвинил тренера сборной Латвии в краже лыж и избиении

«Я сказал ему: „Или отдай мне лыжи, или я обращусь в другие инстанции, чтобы они расследовали это дело“. Я не ожидал от тренера такого поведения. Что дальше — он возьмет в руки пистолет и начнет стрелять? Я в шоке», — возмутился спортсмен.