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Posted 25 февраля, 13:58

Published 25 февраля, 13:58

Modified 25 февраля, 14:00

Updated 25 февраля, 14:00

Дети в Ревде массово поступают в больницу с отравлением

Дети в Ревде массово поступают в больницу с отравлением

25 февраля 2025, 13:58
Фото: 1MI.
В Ревде семь детей прибыли в больницу с симптомами кишечной инфекции. Об этом стало известно 25 февраля 2025 года.

Сообщается, что дети якобы массово заразились инфекцией в трех заведениях общепита. Пострадавших отвезли в поликлинику и «инфекционку» в детском медучреждении, пишет «Ревда-инфо».

В результате осмотра один ребенок был госпитализирован. Остальных отпустили домой.

Напомним, в январе жительница уральской столицы заказала роллы из премиум-доставки и увидела в них червей. Деньги за некачественную еду ей вернули.

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