Дети в Ревде массово поступают в больницу с отравлением

Posted 25 февраля, 13:58
Published 25 февраля, 13:58
Modified 25 февраля, 14:00
Updated 25 февраля, 14:00
Сообщается, что дети якобы массово заразились инфекцией в трех заведениях общепита. Пострадавших отвезли в поликлинику и «инфекционку» в детском медучреждении, пишет «Ревда-инфо».
В результате осмотра один ребенок был госпитализирован. Остальных отпустили домой.
Напомним, в январе жительница уральской столицы заказала роллы из премиум-доставки и увидела в них червей. Деньги за некачественную еду ей вернули.