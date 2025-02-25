Дожди и березовая пыльца: какая будет весна в Свердловской области в 2025 году

Обычно, разрушение снежного покрова в Свердловской области происходит в конце марта — начале апреля. Однако, так как зима в 2025 году выдалась аномально теплой и почти бесснежной, то, по заверению синоптиков, снег сойдет раньше. Уже в первых числах марта в Свердловской области прогнозируются плюсовые температуры.