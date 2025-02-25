Дожди и березовая пыльца: какая будет весна в Свердловской области в 2025 году

Posted 25 февраля, 13:29
Published 25 февраля, 13:29
Modified 25 февраля, 13:31
Updated 25 февраля, 13:31
Самый холодный месяц весны в Свердловской области — это март, самый теплый — май. В начале весны обычно среднесуточная температура воздуха составляет -3 градуса, тогда как в конце уже достигает отметки в +15 градусов.
Обычно, разрушение снежного покрова в Свердловской области происходит в конце марта — начале апреля. Однако, так как зима в 2025 году выдалась аномально теплой и почти бесснежной, то, по заверению синоптиков, снег сойдет раньше. Уже в первых числах марта в Свердловской области прогнозируются плюсовые температуры.
Теперь расскажем поподробнее о долгосрочном весеннем прогнозе погоды в Екатеринбурге Свердловской области, погоды в Нижнем Тагиле Свердловской области, погоды в Лесном Свердловской области, погоды в Березовском Свердловской области, погоды в Талице Свердловской области, погоды в Михайловске Свердловской области, погоды в Артемовском Свердловской области, погоды в Ревде Свердловской области, погоды в Ревде Свердловской области и других городах региона.
Температура воздуха по сравнению с предыдущими годами в марте будет выше климатической нормы на 4-5 градусов. Первый месяц весны обещает быть дождливым. Кроме того, прогнозируются осадки в виде мокрого снега, так как по ночам столбики термометров будут опускаться ниже нуля градусов.
В целом, по данным сервиса Яндекс.Погода, в марте ожидается 10 дней с длительными осадками, 15 — с переменной облачностью и лишь пять ясных и солнечных. Влажность воздуха составит 72% и выпадет 6% от годовой нормы осадков.
Средняя температура воздуха составит -3 градуса, ночью до -5 градусов. Атмосферное давление на март — 734 миллиметра ртутного столба.
Прогноз магнитных бурь метеорологи составляют только на месяц вперед. Судя по данным специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, метеозависимым свердловчанам в марте не стоит опасаться сильных магнитных возмущений.
Но медики этой категории людей все равно советуют всегда иметь при себе необходимый запас лекарственных препаратов, так как долгосрочные прогнозы оправдываются обычно лишь на 70%.
В апреле по сравнению с мартом увеличивается продолжительность светлого времени суток. Однако, по долгосрочному прогнозу, свердловчанам не стоит ждать много солнечных дней, их будет лишь около семи.
В остальные дни метеорологи обещают пасмурную и дождливую погоду. Выпадет 7% годовой нормы осадков, влажность воздуха составит 65%. Но сильных ветров в апреле синоптики не прогнозируют.
Особого потепления в апреле 2025 года в Свердловской области не ожидается. Днем воздух будет прогреваться до +11 градусов, а ночью могут быть и заморозки: столбики термометров опустятся ниже нуля градусов.
В Свердловской области березы начинают цвести уже с середины апреля. Пыльца этих деревьев является сильнейшим аллергеном. Статисты считают, что каждый пятый человек подвержен ее воздействию. В Свердловской области аллергия на пыльцу березы распространена, так как на Урале преобладает большое количество таких деревьев.
Симптомами аллергии на цветение березы могут быть слезоточивость, отеки, кашель, чихание, одышка, спазмы бронхов, зуд и высыпания на коже.
Май в 2025 году в Свердловской области ожидается более дождливым, чем остальные весенние месяцы, выпадет до 10% годовой нормы осадков.
В начале месяца воздух будет прогреваться до +12 градусов, ночью возможны и заморозки. А вот в последних числах мая синоптики обещают до +18 градусов и отсутствие минусовых температур.
Аллергикам стоит учесть, что помимо деревьев в мае начинают цвести и полевые травы.