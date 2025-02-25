Фекалии панды, белая икра и «Рыбак на ходулях»: топ самых дорогих продуктов в мире

Posted 25 февраля, 14:11
Published 25 февраля, 14:11
Modified 25 февраля, 14:34
Updated 25 февраля, 14:34
Если про кофе Лювак (Копи-лувак), добываемый с помощью циветтов и мусангов (зверьков кормят кофейными ягодами, а затем собирают зерна из их фекалий), мы слышали, то вот про напитки, создаваемые при помощи панд и слонов, информации гораздо меньше. Так, чай «Фекалии панды» обойдется настоящим ценителям примерно в 54 тысячи евро за килограмм. Экскреции этого животного содержат только самые питательные элементы, поэтому заваривание полученных листьев поможет сбросить вес и защитит от ультрафиолета.
«Black Ivory Coffee» — еще один дорогой продукт в нашем списке. Хотя в сравнении с предыдущим, он, конечно же, стоит «копейки» — около 1000 евро/кг. Производится кофе следующим образом: слоны едят зерна, а когда они выводятся из организма естественным путем, их очищают вручную. Размалывается полученный продукт только перед употреблением, заваривается при 93°C. Эксперты считают, что напиток получается абсолютно не горьким.
Одним из самых дорогих блюд, по праву, считается белая икра, причем чем она светлее, тем цена выше. Источник — белуга-альбинос. Сам деликатес, как правило, продается в банках из золота и стоит около 35 тысяч долларов за килограмм. К слову, у этой рыбы есть конкурент — сибирский осетр-альбинос с потомством за 300 тысяч долларов/кг.
Нельзя не отметить и голубого тунца за 1300 долларов/кг. Из-за чрезмерного вылова этой особи, она оказалась на грани вымирания. Чтобы попробовать ядовитую рыбку фугу тоже нужно раскошелиться — 500 евро/кг. Употреблять можно только мышечное мясо, поскольку именно оно лишено токсинов.
Согласно информации Ассоциации туроператоров России, говядина «Кобе», получаемая от получают от коровы породы «Вагю», обойдется чуть дешевле 500 долларов за килограмм. Следующий лот — иберийский хамон — ветчина от свиньи, поедающей несметное количество желудей в день. Готовится блюдо почти два года и стоит 4,5 тысячи долларов за 6-8 кг.
Прекрасные черные Аям Цемани. Звучит «дорого-богато». Курочки выращиваются в Индонезии и стоят свыше 2 тысяч долларов за птичку.
Дорогие товары зачастую ассоциируются у покупателей с престижем. Кроме того, чем выше цена, тем меньшее количество людей смогут приобрести то или иное лакомство. Это, по мнению многих, говорит об индивидуальности. Выделяет одних от других, что для некоторых очень важно. Ценник также может говорить о качестве, исключительности и эксклюзивности, — поясняют специалисты.
Белые трюфели по цене 60 евро за 20 грамм или мацутакэ за 2,5 тысячи долларов/кг. И если первый можно попробовать во многих лакшери-ресторанах, включая нашу страну, то второй придется поискать. Урожайность крайне низкая — менее 1 тысячи тонн в год.
Aceto balsamico — темно-коричневый кисло-сладкий бальзамический уксус из белого винограда. Продукт созревает около 15 лет и стоит 4,5 тысячи евро за килограмм. Это универсальная приправа итальянской кухни, подходит для сыра, мяса и многого другого.
Шафран — Porsche среди мировых пряностей. Любое блюдо с ним приобретает золотистый оттенок, чаще всего используется в процессе приготовлении риса. Добавить нотку изысканности обойдется в 4 тысячи евро за килограмм.
Дыня Юбари — выходец вулканических почв Японии. Плод весом чуть более килограмма стоит порядка 26 тысяч долларов. А вот арбуз Денсуке — гораздо дешевле, до 6,5 тысяч долларов за 3,5 кг.
Винтажный шоколад ручной работы Noka и мороженое Golden Opulence (кстати, обычное по вкусу, но украшенное листом золота в 23 карата) — всего около тысячи долларов за угощение. Уже смешная цифра в нашем топе.
«Рыбак на ходулях» за 14,5 тысяч долларов. Шоколад, золото, крем и гранат. Надеемся, что это очень вкусно.
Последний в нашем списке — «Платиновый торт» за 130 тысяч долларов. Бисквит, украшенный различными платиновыми украшениями.
Есть в мире, конечно, десерты и за миллионы иностранной валюты, но мы ограничимся более приземленными вариантами. Пока готовили материал, наелись от души, чего и вам желаем!
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