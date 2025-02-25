Фекалии панды, белая икра и «Рыбак на ходулях»: топ самых дорогих продуктов в мире

Если про кофе Лювак (Копи-лувак), добываемый с помощью циветтов и мусангов (зверьков кормят кофейными ягодами, а затем собирают зерна из их фекалий), мы слышали, то вот про напитки, создаваемые при помощи панд и слонов, информации гораздо меньше. Так, чай «Фекалии панды» обойдется настоящим ценителям примерно в 54 тысячи евро за килограмм. Экскреции этого животного содержат только самые питательные элементы, поэтому заваривание полученных листьев поможет сбросить вес и защитит от ультрафиолета.