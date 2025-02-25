Госдума рассмотрит возможность безвозвратного отлова бродячих собак в регионах

Posted 25 февраля, 14:23
Published 25 февраля, 14:23
Modified 25 февраля, 14:26
Updated 25 февраля, 14:26
В Госдуме РФ обсуждается возможность ужесточения законодательства в отношении бездомных собак. В рамках данной инициативы предлагается предоставить регионам право самостоятельно принимать решения о безвозвратном отлове животных. Об этом проинформировал депутат Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, поправка может быть одобрена уже на следующей неделе, пишет VSE42.RU.
Сообщается, что в этот раз за работу над законопроектом отвечает комитет по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства.
Матвеев также подчеркнул, что в прошлом году в России было зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев нападения собак на людей, включая случаи с летальным исходом.