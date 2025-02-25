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Posted 25 февраля, 14:23

Published 25 февраля, 14:23

Modified 25 февраля, 14:26

Updated 25 февраля, 14:26

Госдума рассмотрит возможность безвозвратного отлова бродячих собак в регионах

25 февраля 2025, 14:23
Государственная Дума рассмотрит возможность наделения регионов полномочиями по безвозвратному отлову бродячих собак.

В Госдуме РФ обсуждается возможность ужесточения законодательства в отношении бездомных собак. В рамках данной инициативы предлагается предоставить регионам право самостоятельно принимать решения о безвозвратном отлове животных. Об этом проинформировал депутат Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, поправка может быть одобрена уже на следующей неделе, пишет VSE42.RU.

Сообщается, что в этот раз за работу над законопроектом отвечает комитет по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства.

Матвеев также подчеркнул, что в прошлом году в России было зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев нападения собак на людей, включая случаи с летальным исходом.

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