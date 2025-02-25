«Индекс блина» взлетел: как Масленица в Екатеринбурге стала дорогим удовольствием

В Свердловской области наблюдается значительное повышение цен на продукты. Молоко стало стоить на 50–100% дороже, и теперь его литр можно купить за сумму от 70 до 130 рублей. Цена десятка яиц поднялась на 30–35% и составляет порядка 90 рублей. Мука также подорожала, хотя и не столь значительно — меньше 10%. Однако производители уменьшили вес упаковок. Литр растительного масла теперь стоит около 140–150 рублей, что на 40% выше, чем в прошлом году, сообщает «ФедералПресс».