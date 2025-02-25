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Posted 25 февраля, 16:32

Published 25 февраля, 16:32

Modified 25 февраля, 16:34

Updated 25 февраля, 16:34

В Екатеринбурге вырос «индекс блина»: любимое угощение на Масленицу подорожало

«Индекс блина» взлетел: как Масленица в Екатеринбурге стала дорогим удовольствием

25 февраля 2025, 16:32
Фото: tagilcity.ru.

В Екатеринбурге вырос «индекс блина»: любимое угощение на Масленицу подорожало

«Индекс блина», который традиционно подсчитывают на Масленицу, в Екатеринбурге за год существенно вырос. Молоко, яйца, мука, растительное масло, сахар и соль серьезно подорожали.

В Свердловской области наблюдается значительное повышение цен на продукты. Молоко стало стоить на 50–100% дороже, и теперь его литр можно купить за сумму от 70 до 130 рублей. Цена десятка яиц поднялась на 30–35% и составляет порядка 90 рублей. Мука также подорожала, хотя и не столь значительно — меньше 10%. Однако производители уменьшили вес упаковок. Литр растительного масла теперь стоит около 140–150 рублей, что на 40% выше, чем в прошлом году, сообщает «ФедералПресс».

Приготовление небольшой порции традиционных блинов для семьи обойдется в среднем в 300–350 рублей, тогда как год назад на те же самые блины требовалось 250–270 рублей. Если же использовать максимально упрощенный рецепт блинов, приготовленных на воде и с минимальным количеством компонентов, то затраты составят примерно 150 рублей.

Цены на начинки для блинов также заметно увеличились. Мясо, творог и овощи за год подорожали примерно на 30%. В целом, прирост средней стоимости продуктов составил около 11%, но фрукты и овощи подскочили в цене еще больше — на 22%.

Особенно дорогими сейчас стали блины с икрой. Цена этой «деликатесной» версии блюда из-за высокой стоимости икры достигла почти 6 тысяч рублей.

Ранее врач-нутрициолог рассказала, как испечь самые полезные блины на Масленицу.

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