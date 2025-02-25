Источник 360. ru: 6 человек, в том числе 2 ребенка пострадали при пожаре в Москве

Posted 25 февраля, 07:34
Published 25 февраля, 07:34
Modified 25 февраля, 07:36
Updated 25 февраля, 07:36
Об этом сообщил источник 360.ru.
На место происшествия для эвакуации будущей матери в больницу направили вертолет.
Один из жильцов рассказал 360.ru, что в доме мог загореться мусоропровод или помещение, в котором находился консьерж.
В прокуратуре Москвы подтвердили, что возгорание началось на первом этаже в помещении консьержа. В ведомстве проконтролируют установление обстоятельств ЧП. Точную причину случившегося пока не выяснили. Пламя уже потушили.
Ранее пресс-служба МЧС Москвы сообщила, что спасатели вытащили восьмерых человек. Людей вызволили с помощью штурмовой лестницы. К тушению огня привлекли 18 специалистов и пять единиц техники.