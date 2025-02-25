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Posted 25 февраля, 07:34

Published 25 февраля, 07:34

Modified 25 февраля, 07:36

Updated 25 февраля, 07:36

Источник 360. ru: 6 человек, в том числе 2 ребенка пострадали при пожаре в Москве

25 февраля 2025, 07:34
При пожаре в 14-этажном доме на улице Академика Варги пострадали в общей сложности шесть человек, в том числе двое детей и беременная женщина.

Об этом сообщил источник 360.ru.

На место происшествия для эвакуации будущей матери в больницу направили вертолет.

Один из жильцов рассказал 360.ru, что в доме мог загореться мусоропровод или помещение, в котором находился консьерж.

В прокуратуре Москвы подтвердили, что возгорание началось на первом этаже в помещении консьержа. В ведомстве проконтролируют установление обстоятельств ЧП. Точную причину случившегося пока не выяснили. Пламя уже потушили.

Ранее пресс-служба МЧС Москвы сообщила, что спасатели вытащили восьмерых человек. Людей вызволили с помощью штурмовой лестницы. К тушению огня привлекли 18 специалистов и пять единиц техники.

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