Источник 360. ru: 6 человек, в том числе 2 ребенка пострадали при пожаре в Москве

При пожаре в 14-этажном доме на улице Академика Варги пострадали в общей сложности шесть человек, в том числе двое детей и беременная женщина.

Об этом сообщил источник 360.ru. На место происшествия для эвакуации будущей матери в больницу направили вертолет. Один из жильцов рассказал 360.ru, что в доме мог загореться мусоропровод или помещение, в котором находился консьерж. В прокуратуре Москвы подтвердили, что возгорание началось на первом этаже в помещении консьержа. В ведомстве проконтролируют установление обстоятельств ЧП. Точную причину случившегося пока не выяснили. Пламя уже потушили. Ранее пресс-служба МЧС Москвы сообщила, что спасатели вытащили восьмерых человек. Людей вызволили с помощью штурмовой лестницы. К тушению огня привлекли 18 специалистов и пять единиц техники.