IT-эксперт сообщил, что вздутия и трещины могут привести смартфон к возгоранию

Эксперт также обращает внимание на необходимость использования оригинальных зарядных устройств и кабелей. Не оригинальные аксессуары могут не соответствовать стандартам безопасности, что повышает риск перегрева и возгорания. Поэтому лучше всего выбирать только сертифицированные или оригинальные зарядные устройства, пишет ИА RuNews24.ru.