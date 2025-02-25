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Posted 25 февраля, 09:31

Published 25 февраля, 09:31

Modified 25 февраля, 09:33

Updated 25 февраля, 09:33

IT-эксперт сообщил, что вздутия и трещины могут привести смартфон к возгоранию

25 февраля 2025, 09:31
Ярослав Селиверстов, руководитель исследовательского отдела в области искусственного интеллекта в дирекции разработки и развития цифровой платформы Университета 2035, поделился важными рекомендациями по безопасному использованию смартфонов.

Прежде всего, он настоятельно советует регулярно осматривать корпус и аккумулятор устройства, особенно если они съёмные. Любые вздутия, трещины, деформации и потёки на корпусе являются серьёзными признаками неисправности. В таких случаях необходимо незамедлительно прекратить использование телефона и обратиться в сервисный центр.

Эксперт также обращает внимание на необходимость использования оригинальных зарядных устройств и кабелей. Не оригинальные аксессуары могут не соответствовать стандартам безопасности, что повышает риск перегрева и возгорания. Поэтому лучше всего выбирать только сертифицированные или оригинальные зарядные устройства, пишет ИА RuNews24.ru.

Кроме того, Селиверстов рекомендует избегать экстремальных температур. Не стоит оставлять устройство под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла, а также подвергать его воздействию низких температур.

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