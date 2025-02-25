Как я на месяц отказалась от кофе, и что из этого вышло: честный эксперимент

Posted 25 февраля, 16:14
Published 25 февраля, 16:14
Modified 25 февраля, 16:16
Updated 25 февраля, 16:16
Первые дни были настоящей катастрофой. Раздражительность зашкаливала. Бесило буквально все: шум за окном, капающая из крана вода и даже мирно дремлющая в лежанке кошка (спит себе и о кофе не думает!). Сосредоточиться стало так сложно, что тексты писались вдвое дольше, чем обычно. Вдобавок начались головные боли. Добавьте к этому постоянную сонливость — и картина «первой недели отказа от кофе» будет полной. И зачем я на это подписалась — это был главный вопрос. Но сдаваться без боя все же не хотелось.
Промучилась я примерно две недели, а ситуация вдруг понемногу начала меняться. Я все реже думала о кофе, перестала судорожно искать глазами автоматы, когда хотела поднять себе настроение или избавиться от усталости. На смену этому пришли более осознанные перекусы, паузы для отдыха и чуть больше воды.
Полезный отвар шиповника, которым я тихо ненавидела все это время, неожиданно стал нравиться. А травяной чай, который я пила, когда шиповник совсем уж доставал, вообще стал лучшим другом. Такой нежный, согревающий и бодрящий — идеально во время работы. И, главное, без кофейных «побочек» в виде тахикардии и неожиданных приступов сонливости из-за слишком большого перерыва между двумя дозами кофеина.
Но самый приятный бонус ждал в конце месяца, когда перед зарплатой на карточке неожиданно остались деньги. Думаете, утренний кофе стоит копейки? Умножьте стоимость одной чашки из автомата на месяц. Итог оказался внушительным: оказывается, я тратила на кофе около 6 тысяч в месяц.
А еще у меня улучшился сон и посвежело лицо: из желто-серого оно опять стало румяным и розовеньким.
Так что результаты эксперимента превзошли все ожидания. Конечно, первые недели — это настоящее испытание на выдержку. Но если пережить первые недели «ломки», то плюсов можно увидеть массу плюсов: от экономии и хорошего сна до настоящей перезагрузки организма.
Вернусь ли я к кофе? Скорее всего, да. Но и полюбившийся отвар шиповника и травяной чай из моей жизни тоже никуда не уйдут. Так что возможностей отдаваться этой вредной привычке будет намного меньше.
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