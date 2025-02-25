tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 16:14

Published 25 февраля, 16:14

Modified 25 февраля, 16:16

Updated 25 февраля, 16:16

На такой «мелочи», как кофе, мне удалось сэкономить за месяц шесть с лишним тысяч рублей

Как я на месяц отказалась от кофе, и что из этого вышло: честный эксперимент

25 февраля 2025, 16:14
Фото: Изображение от senivpetro на Freepik. На такой «мелочи», как кофе, мне удалось сэкономить за месяц шесть с лишним тысяч рублей
Рубрика
Еда и напитки
Еще подростком я пристрастилась к кофе. Просто не представляла, как можно начать день без чашечки ароматного напитка! Да что там утро — в обед еще одна, к вечеру могла и третью, и четвертую… И вот месяц назад я решилась на эксперимент — полностью отказаться от любимого напитка на месяц.

Первые дни были настоящей катастрофой. Раздражительность зашкаливала. Бесило буквально все: шум за окном, капающая из крана вода и даже мирно дремлющая в лежанке кошка (спит себе и о кофе не думает!). Сосредоточиться стало так сложно, что тексты писались вдвое дольше, чем обычно. Вдобавок начались головные боли. Добавьте к этому постоянную сонливость — и картина «первой недели отказа от кофе» будет полной. И зачем я на это подписалась — это был главный вопрос. Но сдаваться без боя все же не хотелось.

Врач заявила. что чай способен превзойти кофе по бодрящему эффекту
Узнать подробнее

Промучилась я примерно две недели, а ситуация вдруг понемногу начала меняться. Я все реже думала о кофе, перестала судорожно искать глазами автоматы, когда хотела поднять себе настроение или избавиться от усталости. На смену этому пришли более осознанные перекусы, паузы для отдыха и чуть больше воды.

Полезный отвар шиповника, которым я тихо ненавидела все это время, неожиданно стал нравиться. А травяной чай, который я пила, когда шиповник совсем уж доставал, вообще стал лучшим другом. Такой нежный, согревающий и бодрящий — идеально во время работы. И, главное, без кофейных «побочек» в виде тахикардии и неожиданных приступов сонливости из-за слишком большого перерыва между двумя дозами кофеина.

Тяжелее всего было отвыкать от запаха кофе
Тяжелее всего было отвыкать от запаха кофе. Фото: Изображение от jcomp на Freepik

Но самый приятный бонус ждал в конце месяца, когда перед зарплатой на карточке неожиданно остались деньги. Думаете, утренний кофе стоит копейки? Умножьте стоимость одной чашки из автомата на месяц. Итог оказался внушительным: оказывается, я тратила на кофе около 6 тысяч в месяц.

А еще у меня улучшился сон и посвежело лицо: из желто-серого оно опять стало румяным и розовеньким.

Так что результаты эксперимента превзошли все ожидания. Конечно, первые недели — это настоящее испытание на выдержку. Но если пережить первые недели «ломки», то плюсов можно увидеть массу плюсов: от экономии и хорошего сна до настоящей перезагрузки организма.

Вернусь ли я к кофе? Скорее всего, да. Но и полюбившийся отвар шиповника и травяной чай из моей жизни тоже никуда не уйдут. Так что возможностей отдаваться этой вредной привычке будет намного меньше.

Ранее эксперты Росконтроля рассказали, какие пачки с растворимым кофе лучше оставлять на прилавке магазинов.

Есть ли кофе в растворимом кофе?
Узнать подробнее
Читайте также:
Латте или капучино: что выбрать — только ли в пенке разница?Белая как снег и опасная: какую муку не стоит класть в блины на МасленицуСделано из густых и жирных сливок: Росконтроль разрешил есть это масло пачками
#Дарья Бобровицкая#Россия#Эксперимент#Психология#Кофе#КЦ#Еда и напитки#Травяной чай#Шиповник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика