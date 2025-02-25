Как я на месяц отказалась от кофе, и что из этого вышло: честный эксперимент

Первые дни были настоящей катастрофой. Раздражительность зашкаливала. Бесило буквально все: шум за окном, капающая из крана вода и даже мирно дремлющая в лежанке кошка (спит себе и о кофе не думает!). Сосредоточиться стало так сложно, что тексты писались вдвое дольше, чем обычно. Вдобавок начались головные боли. Добавьте к этому постоянную сонливость — и картина «первой недели отказа от кофе» будет полной. И зачем я на это подписалась — это был главный вопрос. Но сдаваться без боя все же не хотелось.