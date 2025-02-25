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Posted 25 февраля, 15:37

Published 25 февраля, 15:37

Modified 25 февраля, 15:39

Updated 25 февраля, 15:39

В Нижнем Тагиле внедорожник Haval врезался в машину скорой помощи

Китайский внедорожник Haval протаранил скорую в Нижнем Тагиле

25 февраля 2025, 15:37
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле внедорожник Haval врезался в машину скорой помощи

В понедельник, 25 февраля, в полдень на территории Тагилстроя произошла авария с участием машины скорой медицинской помощи.

Столкновение произошло на улице Балакинской, сообщил один из подписчиков паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Информации о пострадавших в результате дорожного инцидента сейчас нет. В пресс-службе ГАИ пока не сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в Тагиле еще один китайский внедорожник Haval в Нижнем Тагиле попал в ДТП, столкнувшись с Renault Logan и КАМАЗом на улице Проселочной.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Скорая помощь#Внедорожник#Екатеринбург
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