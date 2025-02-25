Китайский внедорожник Haval протаранил скорую в Нижнем Тагиле

Posted 25 февраля, 15:37
Published 25 февраля, 15:37
Modified 25 февраля, 15:39
Updated 25 февраля, 15:39
Столкновение произошло на улице Балакинской, сообщил один из подписчиков паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Информации о пострадавших в результате дорожного инцидента сейчас нет. В пресс-службе ГАИ пока не сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия.
Ранее в Тагиле еще один китайский внедорожник Haval в Нижнем Тагиле попал в ДТП, столкнувшись с Renault Logan и КАМАЗом на улице Проселочной.