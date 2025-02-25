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Posted 25 февраля, 08:00

Published 25 февраля, 08:00

Modified 25 февраля, 08:02

Updated 25 февраля, 08:02

Куйвашев и Лукашенко укрепляют связи между Свердловской областью и Беларусью

Куйвашев и Лукашенко укрепляют связи между Свердловской областью и Беларусью

25 февраля 2025, 08:00
Фото: gubernator96.ru.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашева и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили дальнейшее развитие экономических и гуманитарных сообщений между областью и республикой.

На этой встрече Куйвашев и Лукашенко, обсуждали варианты сотрудничества в сфере машиностроения и проекты по модернизации транспортной инфраструктуры Екатеринбурга.

Президент республики пообещал помочь в строительстве метрополитена. Кроме того в Екатеринбурге планируют поменять старые трамваи на современные.

Также былы подняты вопросы о развитии общего проекта по созданию специального самолета «Освей», собственная разработка Уральского завода гражданской авиации.

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В честь празднования юбилейного Дня Победы стороны планируют организовать и провести совместные мероприятия.

Глава региона пригласил представителей Беларуси на выставку «ИННОПРОМ — 2025», которая состоится этим летом. Также планируется проведение выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске.

Ранее стало известно, что регион выделит Нижнему Тагилу деньги на обновление коммунальной инфраструктуры.

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