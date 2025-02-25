Куйвашев и Лукашенко укрепляют связи между Свердловской областью и Беларусью

Posted 25 февраля, 08:00
Published 25 февраля, 08:00
Modified 25 февраля, 08:02
Updated 25 февраля, 08:02
На этой встрече Куйвашев и Лукашенко, обсуждали варианты сотрудничества в сфере машиностроения и проекты по модернизации транспортной инфраструктуры Екатеринбурга.
Президент республики пообещал помочь в строительстве метрополитена. Кроме того в Екатеринбурге планируют поменять старые трамваи на современные.
Также былы подняты вопросы о развитии общего проекта по созданию специального самолета «Освей», собственная разработка Уральского завода гражданской авиации.
В честь празднования юбилейного Дня Победы стороны планируют организовать и провести совместные мероприятия.
Глава региона пригласил представителей Беларуси на выставку «ИННОПРОМ — 2025», которая состоится этим летом. Также планируется проведение выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске.
Ранее стало известно, что регион выделит Нижнему Тагилу деньги на обновление коммунальной инфраструктуры.