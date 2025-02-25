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Posted 25 февраля, 16:04

Published 25 февраля, 16:04

Modified 25 февраля, 16:06

Updated 25 февраля, 16:06

В Екатеринбурге оштрафован водитель автобуса, ездивший в мороз с открытой дверью

Ледяной рейс: водитель автобуса в Екатеринбурге поплатился за езду с открытой дверью

25 февраля 2025, 16:04
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге оштрафован водитель автобуса, ездивший в мороз с открытой дверью

В Екатеринбурге к административной ответственности привлекли водителя автобуса № 46, который возил пассажиров по маршруту с открытой дверью в сильный мороз.

Автоинспекторы обратили внимание на инцидент после жалоб жителей в соцсетях. Во вторник, 25 февраля, в интернете появилось видео, где автобус №46 в Екатеринбурге едет по маршруту с распахнутой дверью. На жалобы замерзших людей при этом шофер никак не реагирует.

Несговорчивого водителя вызвали в ГАИ и попросили объяснить свое поведение. Тот заявил, что один из пассажиров в салоне случайно или специально нажал кнопку экстренного открытия двери. Среагировать сразу на ситуацию у него якобы не получилось.

С нарушителем провели беседу о недопустимости нарушений правил перевозки пассажиров, а затем привлекли к административной ответственности.

Ранее в Екатеринбурге были оштрафованы перевозчики, которые нарушали условия контракта с горадминистрацией.

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#Дарья Бобровицкая#Автобус#Нарушение#Пассажиры#Водитель#Мороз#Общественный транспорт#Госавтоинспекция#Екатеринбург
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