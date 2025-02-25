Ледяной рейс: водитель автобуса в Екатеринбурге поплатился за езду с открытой дверью

Автоинспекторы обратили внимание на инцидент после жалоб жителей в соцсетях. Во вторник, 25 февраля, в интернете появилось видео, где автобус №46 в Екатеринбурге едет по маршруту с распахнутой дверью. На жалобы замерзших людей при этом шофер никак не реагирует.