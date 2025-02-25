Ледяной рейс: водитель автобуса в Екатеринбурге поплатился за езду с открытой дверью

Posted 25 февраля, 16:04
Published 25 февраля, 16:04
Modified 25 февраля, 16:06
Updated 25 февраля, 16:06
Автоинспекторы обратили внимание на инцидент после жалоб жителей в соцсетях. Во вторник, 25 февраля, в интернете появилось видео, где автобус №46 в Екатеринбурге едет по маршруту с распахнутой дверью. На жалобы замерзших людей при этом шофер никак не реагирует.
Несговорчивого водителя вызвали в ГАИ и попросили объяснить свое поведение. Тот заявил, что один из пассажиров в салоне случайно или специально нажал кнопку экстренного открытия двери. Среагировать сразу на ситуацию у него якобы не получилось.
С нарушителем провели беседу о недопустимости нарушений правил перевозки пассажиров, а затем привлекли к административной ответственности.
Ранее в Екатеринбурге были оштрафованы перевозчики, которые нарушали условия контракта с горадминистрацией.