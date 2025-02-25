Молочная и мясная продукции в Свердловской области дорожали быстрее остальных товаров

Posted 25 февраля, 14:29
Published 25 февраля, 14:29
Modified 25 февраля, 14:31
Updated 25 февраля, 14:31
Так, цены быстро росли на творог, сметану, фарш, говядину и свиное мясо. Кроме того, стала увеличиваться стоимость мороженной рыбы, филе и селедки.
Это является следствием снижения количества рыбного улова и ее переработки по стране, рассказали в региональном управлении Центробанка.
По словам специалистов, с начала наступившего года скорость увеличения цен на товары питания осталась прежней. При этом некоторые товары становились дороже быстрее, некоторые медленнее.