tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 14:29

Published 25 февраля, 14:29

Modified 25 февраля, 14:31

Updated 25 февраля, 14:31

Молочная и мясная продукции в Свердловской области дорожали быстрее остальных товаров

Молочная и мясная продукции в Свердловской области дорожали быстрее остальных товаров

25 февраля 2025, 14:29
Фото: 1MI.
В Свердловской области стали быстрее расти цены на мясную и молочную продукции в январе 2025 года.

Так, цены быстро росли на творог, сметану, фарш, говядину и свиное мясо. Кроме того, стала увеличиваться стоимость мороженной рыбы, филе и селедки.

Это является следствием снижения количества рыбного улова и ее переработки по стране, рассказали в региональном управлении Центробанка.

По словам специалистов, с начала наступившего года скорость увеличения цен на товары питания осталась прежней. При этом некоторые товары становились дороже быстрее, некоторые медленнее.

Напомним, уровень инфляции в Свердловской области за прошедший год составил более 10%.

До 58 рублей подорожал картофель в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Уровень инфляции в Свердловской области за год составил 10,6%Свердловская область вошла в топ-20 регионов по самому большому росту ценМаргарин и говядина подорожали в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Общество#Экономика#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Стоимость#Товары#Молочная продукция#Екатеринбург#Мясная продукция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика