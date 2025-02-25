Молодая картошка на вашем столе — уже в июне: вот как ускорить сбор урожая

Posted 25 февраля, 10:50
Published 25 февраля, 10:50
Modified 25 февраля, 10:52
Updated 25 февраля, 10:52
Метод позволяет правильно подготовить клубни картофеля к высадке в грунт. За счет правильного проращивания у клубней формируются мощные короткие ростки, позволяющие растению быстрее адаптироваться к почве и активно развиваться. Итог — ранний и щедрый урожай молодой картошки.
Лучше всего для яровизации подходят сортовые клубни. Если у вас свои семена, берите картошку от самых урожайных кустов.
Клубни должны быть среднего размера (80-100 г), примерно с куриное яйцо. Не подходят семена с видимыми дефектами или пораженные грибком.
Бывает, что к моменту яровизации некоторые клубни уже немного проросли. В таком случае отберите те из них, где ростки крепкие, толстые, белого, розового или фиолетового цвета. Почернение, сухость и вялость — признаки грибковых болезней, — советуют эксперты портала «Огород».
Время подготовки зависит от региона и сорта картофеля — рассчитайте процесс так, чтобы клубни были готовы к моменту, когда температура почвы прогреется до 8-10°C. Для средней полосы оптимально начинать в марте—начале апреля. В теплых регионах — с февраля, а в холодных зонах — с конца марта.
Сама яровизация занимает от 20 до 40 дней. Есть несколько методов подготовки клубней:
Перед началом яровизации клубни желательно обработать защитными средствами, такими как «Фитоспорин» или «Максим» для их защиты от грибковых заболеваний. Следите за длиной ростков: не доводите до 2 см, чтобы они не обломались при посадке. Контролируйте температуру: при 15-18°C процесс идет быстрее, чем при 12°C.
Простая яровизация — это ваш гарантированный способ опередить соседа в овощной гонке и насладиться молодой картошкой уже тогда, когда другие дачники только ждут всходов.
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