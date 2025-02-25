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Posted 25 февраля, 10:50

Published 25 февраля, 10:50

Modified 25 февраля, 10:52

Updated 25 февраля, 10:52

Правильно проведенная яровизация значительно ускоряет сроки созревания картофеля

Молодая картошка на вашем столе — уже в июне: вот как ускорить сбор урожая

25 февраля 2025, 10:50
Фото: 1MI. Правильно проведенная яровизация значительно ускоряет сроки созревания картофеля

Агрономы рассказали, как получить молодую картошку уже в июне

Рубрика
Дом и сад
Соседи по даче только-только приступили к посадке, а у вас на тарелке уже дымится рассыпчатая молодая картошечка. Как это возможно? Секрет заключается в одном важном агротехническом приеме — яровизации.

Метод позволяет правильно подготовить клубни картофеля к высадке в грунт. За счет правильного проращивания у клубней формируются мощные короткие ростки, позволяющие растению быстрее адаптироваться к почве и активно развиваться. Итог — ранний и щедрый урожай молодой картошки.

Лучше всего для яровизации подходят сортовые клубни. Если у вас свои семена, берите картошку от самых урожайных кустов.

Клубни должны быть среднего размера (80-100 г), примерно с куриное яйцо. Не подходят семена с видимыми дефектами или пораженные грибком.

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Бывает, что к моменту яровизации некоторые клубни уже немного проросли. В таком случае отберите те из них, где ростки крепкие, толстые, белого, розового или фиолетового цвета. Почернение, сухость и вялость — признаки грибковых болезней, — советуют эксперты портала «Огород».

Время подготовки зависит от региона и сорта картофеля — рассчитайте процесс так, чтобы клубни были готовы к моменту, когда температура почвы прогреется до 8-10°C. Для средней полосы оптимально начинать в марте—начале апреля. В теплых регионах — с февраля, а в холодных зонах — с конца марта.

Сама яровизация занимает от 20 до 40 дней. Есть несколько методов подготовки клубней:

Тщательно отбирайте семена для яровизации картофеля — лучше всего подходят элитные сорта
Тщательно отбирайте семена для яровизации картофеля — лучше всего подходят элитные сорта. Фото: Изображение от freepik
  • Световая (сухая). Клубни выкладывают в один слой в светлом помещении при температуре 12-15°C. Такой способ занимает 20-30 дней.
  • Влажная. Клубни укладывают во влажный субстрат (опилки, перегной или торф), что позволяет дополнительно стимулировать укоренение. Продолжительность — 15-20 дней.
  • Комбинированная. Этот метод сочетает оба подхода: сначала картофель проращивают на свету, а затем в течение 7-10 дней отправляют в увлажненную среду.

Перед началом яровизации клубни желательно обработать защитными средствами, такими как «Фитоспорин» или «Максим» для их защиты от грибковых заболеваний. Следите за длиной ростков: не доводите до 2 см, чтобы они не обломались при посадке. Контролируйте температуру: при 15-18°C процесс идет быстрее, чем при 12°C.

Простая яровизация — это ваш гарантированный способ опередить соседа в овощной гонке и насладиться молодой картошкой уже тогда, когда другие дачники только ждут всходов.

Ранее эксперты рассказали, чем подкормить картошку при посадке, чтобы она заколосилась круче бамбука.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Посадка#Дом и сад#КЦ#Агрономия#Сорта картофеля#Молодая картошка#Яровизация
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