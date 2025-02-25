Молодая картошка на вашем столе — уже в июне: вот как ускорить сбор урожая

Время подготовки зависит от региона и сорта картофеля — рассчитайте процесс так, чтобы клубни были готовы к моменту, когда температура почвы прогреется до 8-10°C. Для средней полосы оптимально начинать в марте—начале апреля. В теплых регионах — с февраля, а в холодных зонах — с конца марта.