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Posted 25 февраля, 04:21

Published 25 февраля, 04:21

Modified 25 февраля, 04:23

Updated 25 февраля, 04:23

Начало Года защитника Отечества отметили в Свердловской области

Начало Года защитника Отечества отметили в Свердловской области

25 февраля 2025, 04:21
Фото: Департамент информполитики.
Старт Году защитника Отечества был дан в Свердловской области. Торжественное мероприятие состоялось в Екатеринбурге 21 февраля.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, в этом году воплощены уважение и благодарность миллионам людей, которые защищают Россию, служат ей и оберегают ее интересы.

В ходе мероприятия ветеранам были вручены медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Награды получили как фронтовики, так и труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных городов Сталинграда и Севастополя, узники концентрационных лагерей, сообщили в Департаменте информполитики.

Глава региона отметил, что Свердловская область является опорой России благодаря ее промышленности, а предприятиями выпускается продукция для разных сфер.

Напомним, накануне 23 февраля в Нижнем Тагиле чествовали ветерана Тихоокеанского флота.

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