Начало Года защитника Отечества отметили в Свердловской области

Posted 25 февраля, 04:21
Published 25 февраля, 04:21
Modified 25 февраля, 04:23
Updated 25 февраля, 04:23
По словам главы региона Евгения Куйвашева, в этом году воплощены уважение и благодарность миллионам людей, которые защищают Россию, служат ей и оберегают ее интересы.
В ходе мероприятия ветеранам были вручены медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Награды получили как фронтовики, так и труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных городов Сталинграда и Севастополя, узники концентрационных лагерей, сообщили в Департаменте информполитики.
Глава региона отметил, что Свердловская область является опорой России благодаря ее промышленности, а предприятиями выпускается продукция для разных сфер.