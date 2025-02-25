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Posted 25 февраля, 08:26

Published 25 февраля, 08:26

Modified 25 февраля, 08:28

Updated 25 февраля, 08:28

Названы самые опасные районы Екатеринбурга

Названы самые опасные районы Екатеринбурга

25 февраля 2025, 08:26
Фото: 1MI.
Глава полиции Екатеринбурга Виктор Позняк назвал самые криминальные районы города.

Криминал в уральской столице наиболее распространен в Верх-Исетском и Чкаловском районах. Местные жители чаще всего обращаются к правоохранителям из-за произошедших преступлений, рассказал начальник екатеринбургского МВД Виктор Позняк во время заседания гордумы.

Также в этом рейтинге оказался ВИЗ из-за роста количества жителей.

Напомним, также Позняк рассказал, что в полиции наблюдается нехватка сотрудников. Одной из причин дефицита полицейских является низкий уровень зарплаты.

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