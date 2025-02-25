Названы самые опасные районы Екатеринбурга

Posted 25 февраля, 08:26
Published 25 февраля, 08:26
Modified 25 февраля, 08:28
Updated 25 февраля, 08:28
Криминал в уральской столице наиболее распространен в Верх-Исетском и Чкаловском районах. Местные жители чаще всего обращаются к правоохранителям из-за произошедших преступлений, рассказал начальник екатеринбургского МВД Виктор Позняк во время заседания гордумы.
Также в этом рейтинге оказался ВИЗ из-за роста количества жителей.
Напомним, также Позняк рассказал, что в полиции наблюдается нехватка сотрудников. Одной из причин дефицита полицейских является низкий уровень зарплаты.