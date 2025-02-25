tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 12:37

Published 25 февраля, 12:37

Modified 25 февраля, 12:39

Updated 25 февраля, 12:39

Однократное использование неродной зарядки не приведет к поломке телефона, но от постоянного использования лучше отказаться

Неродная зарядка для телефона: можно ли погубить любимый смартфон?

25 февраля 2025, 12:37
Фото: 1MI. Однократное использование неродной зарядки не приведет к поломке телефона, но от постоянного использования лучше отказаться
Рубрика
Дом и сад
Мы все сталкивались с ситуацией, когда родная зарядка осталась дома, а телефон вот-вот разрядится. И тут под рукой оказывается чужой адаптер или дешевый кабель. Но знаете ли вы, какой вред это может нанести вашему устройству?

Многие выбирают неродные зарядные устройства из-за доступной цены или удобства. На рынке легко найти бюджетные зарядки, которые внешне выглядят практически как оригинал. Однако за эту экономию можно заплатить дорогую цену — отказом телефона, снижением качества работы батареи или даже перегревом устройства.

Основные риски использования неродной зарядки:

  • Перегрев устройства и повреждение аккумулятора. Неродные зарядки часто не обладают функцией контроля напряжения и силы тока. Это может привести к перегреву смартфона, деградации батареи или даже его взрыву.
Не губите свой телефон: топ-4 фатальных ошибок при зарядке смартфона
Узнать подробнее
  • Замедление заряда. Дешевые или неподходящие устройства не обеспечивают стабильную мощность, из-за чего ваш телефон заряжается дольше.
  • Повреждение разъема и кабеля. Некачественные кабели нередко плохо фиксируются в разъеме, что со временем приводит к поломке порта для зарядки.
  • Потенциальная угроза безопасности. Неродные зарядки, особенно китайского производства, иногда не имеют достаточной изоляции. Если вдруг произойдет скачок напряжения, это может повредить не только телефон, но и стать угрозой для вашего здоровья.
С неродным устройством ваш телефон будет заряжаться значительно дольше
С неродным устройством ваш телефон будет заряжаться значительно дольше. Фото: 1MI
Довольно часто такие ЗУ за «смешные» деньги могут заряжать телефон достаточно долго. Поэтому вы попросту устанете ждать, когда ваш телефон зарядится. Кроме того, дешевые ЗУ очень часто и быстро приходят в негодность, а также несут определенную угрозу батареи телефона и даже при хорошей совместимости, в худшем случае, могут даже убить гаджет, — отмечает автор блога на ixbt.com «Смартфоны и телефоны».

Чтобы отличить качественную зарядку от опасной, проверяйте напряжение и силу тока, указанные на зарядке. Они должны совпадать с параметрами, рекомендованными производителем телефона. Кабель также должен быть сертифицирован под использование с вашим устройством. Например, для iPhone это может быть сертификация MFi.

Не выбирайте дешевые зарядки в сомнительных местах. Надежный производитель всегда указывает на упаковке свои контактные данные.

Ранее эксперты рассказали, как правильно протирать экран плазменного телевизора.

Хлопот не оберетесь: эксперты назвали гаджеты, которые запрещено выключать из сети
Узнать подробнее
Читайте также:
Из стиралки выйдут литры грязи: 1 стакан средства в барабан — машинка опять как новаяСделано из густых и жирных сливок: Росконтроль разрешил есть это масло пачкамиМусор в яркой пачке: этот кофе лучше оставлять на прилавке — выводы Росконтроля
#Дарья Бобровицкая#Россия#Безопасность#Качество#Зарядка#Смартфон#Советы#Аккумулятор#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика