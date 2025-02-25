Неродная зарядка для телефона: можно ли погубить любимый смартфон?

Рубрика Дом и сад

Мы все сталкивались с ситуацией, когда родная зарядка осталась дома, а телефон вот-вот разрядится. И тут под рукой оказывается чужой адаптер или дешевый кабель. Но знаете ли вы, какой вред это может нанести вашему устройству?