Неродная зарядка для телефона: можно ли погубить любимый смартфон?

Posted 25 февраля, 12:37
Published 25 февраля, 12:37
Modified 25 февраля, 12:39
Updated 25 февраля, 12:39
Многие выбирают неродные зарядные устройства из-за доступной цены или удобства. На рынке легко найти бюджетные зарядки, которые внешне выглядят практически как оригинал. Однако за эту экономию можно заплатить дорогую цену — отказом телефона, снижением качества работы батареи или даже перегревом устройства.
Основные риски использования неродной зарядки:
Довольно часто такие ЗУ за «смешные» деньги могут заряжать телефон достаточно долго. Поэтому вы попросту устанете ждать, когда ваш телефон зарядится. Кроме того, дешевые ЗУ очень часто и быстро приходят в негодность, а также несут определенную угрозу батареи телефона и даже при хорошей совместимости, в худшем случае, могут даже убить гаджет, — отмечает автор блога на ixbt.com «Смартфоны и телефоны».
Чтобы отличить качественную зарядку от опасной, проверяйте напряжение и силу тока, указанные на зарядке. Они должны совпадать с параметрами, рекомендованными производителем телефона. Кабель также должен быть сертифицирован под использование с вашим устройством. Например, для iPhone это может быть сертификация MFi.
Не выбирайте дешевые зарядки в сомнительных местах. Надежный производитель всегда указывает на упаковке свои контактные данные.