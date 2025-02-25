tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 16:57

Published 25 февраля, 16:57

Modified 25 февраля, 16:59

Updated 25 февраля, 16:59

Памятный сквер в Тагиле, «индекс блина» и весна в Свердловской области: картина дня

Памятный сквер в Тагиле, «индекс блина» и весна в Свердловской области: картина дня

25 февраля 2025, 16:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В детских садах Нижнего Тагила выросла родительская плата. На месте рухнувшего после взрыва бытового газа дома появится памятный сквер. Массовое ДТП с двумя иномарками и фурой произошло на улице Проселочной. В Свердловской области взлетел «индекс блина». Весна в регионе будет дождливой.

С 1 марта 2025 года в Нижнем Тагиле изменится плата за детский сад. Теперь пятидневный режим по 12 часов будет стоить 2 542 рубля в месяц, по 14 часов — 2 796 рублей. Круглосуточное пребывание обойдется в 3 050 рублей, а шестидневный режим — в 3 660 рублей. Изменения уже внесены в официальные документы, а детсады пересмотрят договоры с родителями.

В Нижнем Тагиле выросла плата за детский сад
Узнать подробнее

На месте рухнувшего дома в Нижнем Тагиле по улице Сибирской, 81 мэрия планирует обустроить сквер. Здесь посадят 11 елей в память о погибших. Работы начнут в 2025 году, проект почти готов. Во дворах рядом обустроят детскую площадку, отремонтируют пешеходные зоны и проезды, установят освещение и скамейки. Новых зданий на месте дома строить не будут.

В Нижнем Тагиле на месте обрушившегося дома появится памятный сквер
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле на Проселочной улице произошла тройная авария с участием Haval, Renault Logan и КАМАЗа. Водитель Haval выехал на «встречку» и столкнулся с фурой. От удара его машину отбросило на Renault. Пострадал водитель Haval, его экстренно доставили в больницу. Алкоголь участники ДТП не употребляли.

В Нижнем Тагиле водитель иномарки устроил массовое ДТП с грузовиком
Узнать подробнее

В Екатеринбурге заметно вырос «индекс блина». За год подорожали основные продукты: молоко, яйца, мука, масло, сахар и соль. Теперь приготовить традиционные блины для семьи стоит 300–350 рублей, тогда как год назад это обходилось в 250–270 рублей. Если готовить блины на воде с минимальным набором ингредиентов, затраты составят около 150 рублей.

«Индекс блина» взлетел: как Масленица в Екатеринбурге стала дорогим удовольствием
Узнать подробнее

В 2025 году из-за теплой и малоснежной зимы в Свердловской области ожидается ранняя весна. Синоптики прогнозируют, что снег сойдет уже в начале марта, а температура станет плюсовой. Обычно снежный покров тает в конце марта или начале апреля, но в этом году процесс ускорится. Несмотря на раннюю весну, май обещает быть прохладнее нормы.

Дожди и березовая пыльца: какая будет весна в Свердловской области в 2025 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Выходные в Тагиле и на Урале: мошенничество, благоустройство, снегопады и отравленияПрощание тагильчан с ледовым городком, выплаты, сбитая школьница и продление арестаПустующие бассейны, ремонт Октябрьской революции, экстрасенсы в Тагиле и сады
#Дарья Бобровицкая#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Взрыв газа#Погода#Масло#Детские сады#Молоко#Весна#Пострадавшие#Плата#Яйца#Мука#Екатеринбург#Индекс блина#Памятный сквер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика