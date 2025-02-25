Памятный сквер в Тагиле, «индекс блина» и весна в Свердловской области: картина дня

Posted 25 февраля, 16:57
Published 25 февраля, 16:57
Modified 25 февраля, 16:59
Updated 25 февраля, 16:59
С 1 марта 2025 года в Нижнем Тагиле изменится плата за детский сад. Теперь пятидневный режим по 12 часов будет стоить 2 542 рубля в месяц, по 14 часов — 2 796 рублей. Круглосуточное пребывание обойдется в 3 050 рублей, а шестидневный режим — в 3 660 рублей. Изменения уже внесены в официальные документы, а детсады пересмотрят договоры с родителями.
На месте рухнувшего дома в Нижнем Тагиле по улице Сибирской, 81 мэрия планирует обустроить сквер. Здесь посадят 11 елей в память о погибших. Работы начнут в 2025 году, проект почти готов. Во дворах рядом обустроят детскую площадку, отремонтируют пешеходные зоны и проезды, установят освещение и скамейки. Новых зданий на месте дома строить не будут.
В Нижнем Тагиле на Проселочной улице произошла тройная авария с участием Haval, Renault Logan и КАМАЗа. Водитель Haval выехал на «встречку» и столкнулся с фурой. От удара его машину отбросило на Renault. Пострадал водитель Haval, его экстренно доставили в больницу. Алкоголь участники ДТП не употребляли.
В Екатеринбурге заметно вырос «индекс блина». За год подорожали основные продукты: молоко, яйца, мука, масло, сахар и соль. Теперь приготовить традиционные блины для семьи стоит 300–350 рублей, тогда как год назад это обходилось в 250–270 рублей. Если готовить блины на воде с минимальным набором ингредиентов, затраты составят около 150 рублей.
В 2025 году из-за теплой и малоснежной зимы в Свердловской области ожидается ранняя весна. Синоптики прогнозируют, что снег сойдет уже в начале марта, а температура станет плюсовой. Обычно снежный покров тает в конце марта или начале апреля, но в этом году процесс ускорится. Несмотря на раннюю весну, май обещает быть прохладнее нормы.