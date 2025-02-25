Памятный сквер в Тагиле, «индекс блина» и весна в Свердловской области: картина дня

В 2025 году из-за теплой и малоснежной зимы в Свердловской области ожидается ранняя весна. Синоптики прогнозируют, что снег сойдет уже в начале марта, а температура станет плюсовой. Обычно снежный покров тает в конце марта или начале апреля, но в этом году процесс ускорится. Несмотря на раннюю весну, май обещает быть прохладнее нормы.