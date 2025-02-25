Подросток в Екатеринбурге устроил опасную езду на иномарке

Posted 25 февраля, 09:13
Published 25 февраля, 09:13
Modified 25 февраля, 09:15
Updated 25 февраля, 09:15
По словам очевидцев, молодой человек ездил по встречной полосе на большой скорости, а также на красный сигнал светофора. При этом он собрал вокруг себя единомышленников и, по словам юноши, приобрел много связей и популярность, пишет Е1.
Также подросток рассказал, что родственники к его увлечению и нарушениям относятся нейтрально.
Напомним, в Нижнем Тагиле дети на Лебяжинской улице катаются со снежной горы снега, скат которой ведет на проезжую часть.