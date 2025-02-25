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Posted 25 февраля, 09:13

Published 25 февраля, 09:13

Modified 25 февраля, 09:15

Updated 25 февраля, 09:15

Подросток в Екатеринбурге устроил опасную езду на иномарке

Подросток в Екатеринбурге устроил опасную езду на иномарке

25 февраля 2025, 09:13
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 16-летний подросток устроил экстремальную езду на автомобиле Gelandewagen, нарушив при этом правила ПДД.

По словам очевидцев, молодой человек ездил по встречной полосе на большой скорости, а также на красный сигнал светофора. При этом он собрал вокруг себя единомышленников и, по словам юноши, приобрел много связей и популярность, пишет Е1.

Также подросток рассказал, что родственники к его увлечению и нарушениям относятся нейтрально.

Напомним, в Нижнем Тагиле дети на Лебяжинской улице катаются со снежной горы снега, скат которой ведет на проезжую часть.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Автомобиль#Водитель#ЧП#Нарушение ПДД#Молодой человек#18+#Екатеринбург#Инцидент
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