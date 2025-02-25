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Posted 25 февраля, 07:42

Published 25 февраля, 07:42

Modified 25 февраля, 07:44

Updated 25 февраля, 07:44

Поиск выполнявшего рейс MH370 самолета возобновили у побережья Австралии

25 февраля 2025, 07:42
У западного побережья Австралии в Индийском океане возобновили поиски пропавшего в 2014 году самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшегося в Пекин из Куала-Лумпура. Об этом сообщил телеканал 9News.

Поиски пропавшего самолета выполнит американская компания Ocean Infinity, подписавшая контракт с правительством Малайзии, пишет 360.ru.

Новая операция охватит около 15 тысяч квадратных километров. Ее развернут примерно в 1,5 тысячи километров от города Перт. Специалисты считают, что поиски в этот раз будут более тщательными и целенаправленными.

Рейс MH370 авиаперевозчика Malaysia Airlines, направлявшийся по маршруту Куала-Лумпур — Пекин 8 марта 2014 года, исчез в небе над Южно-Китайским морем спустя 40 минут после взлета.

На борту лайнера находились 239 человек, причины происшествия неизвестны.

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