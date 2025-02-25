Поиск выполнявшего рейс MH370 самолета возобновили у побережья Австралии

Posted 25 февраля, 07:42
Published 25 февраля, 07:42
Modified 25 февраля, 07:44
Updated 25 февраля, 07:44
Поиски пропавшего самолета выполнит американская компания Ocean Infinity, подписавшая контракт с правительством Малайзии, пишет 360.ru.
Новая операция охватит около 15 тысяч квадратных километров. Ее развернут примерно в 1,5 тысячи километров от города Перт. Специалисты считают, что поиски в этот раз будут более тщательными и целенаправленными.
Рейс MH370 авиаперевозчика Malaysia Airlines, направлявшийся по маршруту Куала-Лумпур — Пекин 8 марта 2014 года, исчез в небе над Южно-Китайским морем спустя 40 минут после взлета.
На борту лайнера находились 239 человек, причины происшествия неизвестны.