tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 14:04

Published 25 февраля, 14:04

Modified 25 февраля, 15:08

Updated 25 февраля, 15:08

Преимущества дневного стационара над круглосуточным

Преимущества дневного стационара над круглосуточным

25 февраля 2025, 14:04
Фото: 1MI. Преимущества дневного стационара над круглосуточным
Реклама. ООО «СМ-Регионмед», ОГРН 5177746288374, ИНН 7743236175. 127299, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, ул. Космонавта Волкова, д. 9/2, помещ. 1/1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01183-62/00587957 от 08.02.2019. erid: 2W5zFJGPSsi
Дневной стационар — это возможность получить квалифицированную медицинскую помощь без госпитализации.

Такой способ позволяет динамически наблюдать за состоянием пациента во время его пребывания в клинике и отпустить человека на ночь домой без риска для его здоровья. Лечение в условиях дневного стационара всегда психологически комфортнее, чем лечение в клинике с круглосуточным пребыванием. Такой вариант медицинской помощи подходит для проведения консервативной терапии, эффективность которой оказывается выше, чем в амбулаторных условиях, а также позволяет выполнять малоинвазивные хирургические вмешательства, которые не требуют госпитализации.

В Рязани дневной стационар урологического и гинекологического профиля развёрнут на базе медицинского центра «СМ-Клиника». В условиях медицинского центра можно пройти расширенное обследование, комплексное консервативное лечение, а также выполнить несложные операции.

Обследование в условиях дневного стационара

Дневной стационар на базе «СМ-Клиники» в Рязани оказывает полный комплекс диагностического обследования для пациентов с заболеваниями мочеполовой системы. Эти патологии могут иметь разные клинические проявления, однако установить объективный диагноз позволяет расширенная диагностика. Эти методы не всегда можно выполнить в амбулаторных условиях, поэтому дневной стационар является отличным решением для пациентов, которые ценят свой комфорт и время.

В условиях дневного стационара «СМ-Клиники» проводятся следующие процедуры:

  • гистероскопия — осмотр полости матки с помощью увеличительной техники, которая вводится через шеечный канал;
  • кольпоскопия — это осмотр шейки матки с помощью специального увеличительного оборудования и проведения функциональных проб;
  • ультразвуковое сканирование малого таза с трансабдоминальной и вагинальной визуализацией;
  • высокоточное ультразвуковое сканирование простаты через прямую кишку;
  • цистоскопия -это визуализация слизистой мочевого пузыря с помощью эндоскопической техники, вводимой через уретральный канал.

«СМ-Клиника» оснащена современным оборудованием экспертного класса, которое позволяет выявлять даже минимальные патологические отклонения. Визуальная диагностика помогает разобраться в особенностях заболевания, его стадии и распространённости, а также подобрать адресное лечение.

Лечебная помощь в условиях дневного стационара

В условиях дневного стационара в «СМ-Клиника» в Рязани работают квалифицированные гинекологи и урологи. Эти врачи ежедневно внедряют передовые методы лечения заболеваний мочеполовой системы мужчин и женщин. Такой подход позволяет достигать наилучших терапевтических результатов и улучшать качество жизни обратившихся в клинику пациентов.

В дневном стационаре оказывается помощь при следующих патологиях:

  • расстройство менструального цикла — задержки месячных, укорочение цикла, обильные менструации, мажущие кровянистые выделения в неменструальные дни;
  • полипы шеечного канала — это локальное разрастание слизистой оболочки, которое в некоторых случаях может предрасполагать к появлению атипических клеток;
  • «эрозия» цервикального канала — под их видом могут маскироваться разные патологические процессы, поэтому гинеколог проводит сначала точную диагностику и на основании установленного диагноза планирует лечение;
  • сужение крайней плоти пениса — такое состояние может предрасполагать к различным острым и хроническим урологическим осложнениям;
  • хронический воспалительный процесс в предстательной железе — может проявляться болевым синдромом, сексуальными нарушениями и расстройством фертильности;
  • воспалительное поражение мочевого пузыря различной природы.

Гинекологические операции, выполняемые в дневном стационаре

Несложные хирургические вмешательства не требуют госпитализации, поэтому могут быть выполнены в дневном стационаре. После того, как закончиться действие обезболивания, пациент может вернуться домой.

В дневном стационаре проводятся следующие вмешательства на женских половых органах:

  • гистероскопическое удаление подслизистых узлов миомы, рассечение внутриматочных спаек, удаление простых эндометриальных полипов;
  • коагуляция эндометрия при его патологическом разрастании и аномальных маточных кровотечениях;
  • гистероскопия с биопсией — выскабливание 1-2-й категории сложности;
  • гистероскопическое удаление маточной перегородки;
  • удаление кист, локализованных во влагалище и в области вульвы;
  • вакуумное прерывание беременности до 8-недельного срока.

Урологические операции, выполняемые в дневном стационаре

Урологи проводят следующие хирургические вмешательства в дневном стационаре:

  • рассечение семявыносящих трактов с целью стерилизации;
  • локальная денервация для устранения преждевременного семяизвержения (удлиняется половой акт);
  • лечение варикоцеле 1-2-й категории сложности;
  • рассечение рубцово суженной крайней плоти;
  • лечение травматических повреждений яичка;
  • операция при гидроцеле 1-2-й категории сложности;
  • односторонние или двусторонние операции удаления яичка в неосложненных случаях;
  • удаление уретральных полипов у женщин;
  • наложение простой цистостомы.

Условия пребывания в дневном стационаре «СМ-Клиника»

Обследование и лечение в дневном стационаре проводится по направлению лечащего врача. Специалист определяет показания для обследования и/или проведения операции.

Преимущества дневного стационара «СМ-Клиники»:

  • междисциплинарное ведение пациентов при наличии сочетанной патологии;
  • комфортные палаты с многофункциональной мебелью;
  • постоянный медицинский мониторинг;
  • быстрое реагирование со стороны медицинского персонала;
  • возможность нахождения рядом родственника или близкого человека;
  • беспроводной высокоскоростной интернет-доступ;
  • демократичная ценовая политика (обследование и лечение в рассрочку).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика