Преимущества дневного стационара над круглосуточным

Posted 25 февраля, 14:04
Published 25 февраля, 14:04
Modified 25 февраля, 15:08
Updated 25 февраля, 15:08
Такой способ позволяет динамически наблюдать за состоянием пациента во время его пребывания в клинике и отпустить человека на ночь домой без риска для его здоровья. Лечение в условиях дневного стационара всегда психологически комфортнее, чем лечение в клинике с круглосуточным пребыванием. Такой вариант медицинской помощи подходит для проведения консервативной терапии, эффективность которой оказывается выше, чем в амбулаторных условиях, а также позволяет выполнять малоинвазивные хирургические вмешательства, которые не требуют госпитализации.
В Рязани дневной стационар урологического и гинекологического профиля развёрнут на базе медицинского центра «СМ-Клиника». В условиях медицинского центра можно пройти расширенное обследование, комплексное консервативное лечение, а также выполнить несложные операции.
Дневной стационар на базе «СМ-Клиники» в Рязани оказывает полный комплекс диагностического обследования для пациентов с заболеваниями мочеполовой системы. Эти патологии могут иметь разные клинические проявления, однако установить объективный диагноз позволяет расширенная диагностика. Эти методы не всегда можно выполнить в амбулаторных условиях, поэтому дневной стационар является отличным решением для пациентов, которые ценят свой комфорт и время.
В условиях дневного стационара «СМ-Клиники» проводятся следующие процедуры:
«СМ-Клиника» оснащена современным оборудованием экспертного класса, которое позволяет выявлять даже минимальные патологические отклонения. Визуальная диагностика помогает разобраться в особенностях заболевания, его стадии и распространённости, а также подобрать адресное лечение.
В условиях дневного стационара в «СМ-Клиника» в Рязани работают квалифицированные гинекологи и урологи. Эти врачи ежедневно внедряют передовые методы лечения заболеваний мочеполовой системы мужчин и женщин. Такой подход позволяет достигать наилучших терапевтических результатов и улучшать качество жизни обратившихся в клинику пациентов.
В дневном стационаре оказывается помощь при следующих патологиях:
Несложные хирургические вмешательства не требуют госпитализации, поэтому могут быть выполнены в дневном стационаре. После того, как закончиться действие обезболивания, пациент может вернуться домой.
В дневном стационаре проводятся следующие вмешательства на женских половых органах:
Урологи проводят следующие хирургические вмешательства в дневном стационаре:
Обследование и лечение в дневном стационаре проводится по направлению лечащего врача. Специалист определяет показания для обследования и/или проведения операции.
Преимущества дневного стационара «СМ-Клиники»:
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.