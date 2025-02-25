Преимущества дневного стационара над круглосуточным

Такой способ позволяет динамически наблюдать за состоянием пациента во время его пребывания в клинике и отпустить человека на ночь домой без риска для его здоровья. Лечение в условиях дневного стационара всегда психологически комфортнее, чем лечение в клинике с круглосуточным пребыванием. Такой вариант медицинской помощи подходит для проведения консервативной терапии, эффективность которой оказывается выше, чем в амбулаторных условиях, а также позволяет выполнять малоинвазивные хирургические вмешательства, которые не требуют госпитализации.