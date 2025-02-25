Студентка техникума в Полевском ушла на учебу и пропала

Девушка ушла утром на учебу в техникум и должна была вернуться домой в 14:00. Однако она не пришла, и мама, ждавшая ее дома, стала искать дочь. Также она обратилась за помощью к волонтерам, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».