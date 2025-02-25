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Posted 25 февраля, 07:57

Published 25 февраля, 07:57

Modified 25 февраля, 07:59

Updated 25 февраля, 07:59

Студентка техникума в Полевском ушла на учебу и пропала

Студентка техникума в Полевском ушла на учебу и пропала

25 февраля 2025, 07:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Полевском пропала 17-летняя девушка. Ее разыскивают с 24 февраля 2025 года.

Девушка ушла утром на учебу в техникум и должна была вернуться домой в 14:00. Однако она не пришла, и мама, ждавшая ее дома, стала искать дочь. Также она обратилась за помощью к волонтерам, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

У близких нет предположений, куда студентка могла исчезнуть. Известно, что у девушки есть друг. Также она подрабатывает бровистом.

Фото: «Лиза Алерт»

Напомним, 12 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле пропала слабослышащая женщина. Через 10 дней ее нашли в больнице Екатеринбурга.

Житель Алапаевска с инвалидностью пропал два месяца назад
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