Студентка техникума в Полевском ушла на учебу и пропала

Posted 25 февраля, 07:57
Published 25 февраля, 07:57
Modified 25 февраля, 07:59
Updated 25 февраля, 07:59
Девушка ушла утром на учебу в техникум и должна была вернуться домой в 14:00. Однако она не пришла, и мама, ждавшая ее дома, стала искать дочь. Также она обратилась за помощью к волонтерам, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».
У близких нет предположений, куда студентка могла исчезнуть. Известно, что у девушки есть друг. Также она подрабатывает бровистом.
Напомним, 12 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле пропала слабослышащая женщина. Через 10 дней ее нашли в больнице Екатеринбурга.