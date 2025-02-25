Свыше 460 тонн вторичного сырья отправил на переработку МСК Краснотурьинска

В процессе сортировки на мусоросортировочном заводе выделяют 14 видов сырья, в том числе органику, стекло, бумагу, картон, черные и цветные металлы, а также 5 видов пластика, включая ПЭТ прозрачный и голубой, ПЭТ зеленый и коричневый, ПЭТ-микс, состоящий из белого ПЭТ и всех остальных его видов, ПНД флаконы и полиэтиленовую пленку.