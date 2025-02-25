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Posted 25 февраля, 09:12

Published 25 февраля, 09:12

Modified 25 февраля, 09:14

Updated 25 февраля, 09:14

Свыше 460 тонн вторичного сырья отправил на переработку МСК Краснотурьинска

Свыше 460 тонн вторичного сырья отправил на переработку МСК Краснотурьинска

25 февраля 2025, 09:12
Фото: «Рифей».
Первую партию вторичного ПЭТ-сырья отправил на переработку Краснотурьинский мусоросортировочный комплекс. Многотонный большегруз с полезными ресурсами уехал в Екатеринбург, где в дальнейшем и будет изготовлена новая продукция. В общей сложности к транспортировке подготовили 460 тонн сырья.

С прошлого года в Краснотурьинске функционирует первый на севере Свердловской области комплекс, на котором обрабатываются твердые коммунальные отходы. На предприятие они поступают из шести муниципальных округов. Современный объект позволяет повторно вовлечь вторичные материальные ресурсы в экономику региона и страны в целом.

Компании-переработчики, которые первыми примут подготовленное сырье, были определены через электронную площадку. Так, первую партию вторичных ресурсов составили 10 тонн голубого и прозрачного ПЭТ. Еще 5 тонаров в начале марта доставят 150 тонн стеклобоя на предприятие в Новосибирске, где изготовят новые бутылки и банки.

Фото: «Рифей»

В процессе сортировки на мусоросортировочном заводе выделяют 14 видов сырья, в том числе органику, стекло, бумагу, картон, черные и цветные металлы, а также 5 видов пластика, включая ПЭТ прозрачный и голубой, ПЭТ зеленый и коричневый, ПЭТ-микс, состоящий из белого ПЭТ и всех остальных его видов, ПНД флаконы и полиэтиленовую пленку.

Отобранные из отходов полезные фракции накапливаются на площадке готовой продукции. Когда количество вторичного сырья достигает необходимых объемов, предприятие-переработчик направляет за ним транспорт. Таким образом, сырье может отправиться с севера Свердловской области в другой регион страны, где будет вновь использовано в производственном цикле и станет частью новой продукции.

Первая отгрузка сырья — это знаковый момент для Краснотурьинска и для всей территории. Мы сделали первый производственный круг, чтобы вы понимали — из отходов, которые должны были отправиться на полигон, отобрали полезные ресурсы и отправили их снова в производство. На севере Свердловской области это происходит впервые, — пояснил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.

Напомним, совсем недавно педагоги из Краснотурьинска ознакомились с работой городского мусоросортировочного комплекса. По мнению специалистов, такая экскурсия поможет в проведении конкурса детского технического творчества, посвященного теме обращения с отходами.

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#Экология#Свердловская область#Краснотурьинск#Отходы#Переработка#Рифей#ТКО#Сырье#Мусоросортировочный комплекс
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