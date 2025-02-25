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Posted 25 февраля, 14:29

Published 25 февраля, 14:29

Modified 25 февраля, 14:31

Updated 25 февраля, 14:31

Неправильный микроклимат при выращивании рассады может привести к ее вытягиванию

Томаты и перцы крепче дуба: дачники-виртуозы поделились секретами сильной рассады

25 февраля 2025, 14:29
Фото: pinterest.com/ogorod.ru. Неправильный микроклимат при выращивании рассады может привести к ее вытягиванию
Рубрика
Дом и сад
Будущий урожай помидоров и перцев во многом зависит от качества рассады. Вырастить здоровые кустики не так-то просто — им требуется тепло, уход и забота. Опытные дачники поделились с начинающими садоводами своими секретами крепкой и сильной рассады.

Как подготовить грунт для рассады

Первым делом важно подобрать подходящий грунт для рассады перца и баклажанов. Эти растения требовательны к почве, поэтому лучше всего использовать рыхлый, питательный и умеренно влажный субстрат.

Можно приобрести готовую землю для рассады в магазине или приготовить её самостоятельно. Для этого смешайте в равных частях садовую землю, торф и перегной.

Не забудьте добавить немного древесной золы, чтобы снизить кислотность почвы, и немного песка для улучшения дренажа. Перед использованием грунт рекомендуется прогреть в духовке (при 100–120 °C в течение 30 минут) либо пролить слабым раствором марганцовки. Это уничтожит вредные микроорганизмы, которые могут навредить будущим растениям.

Покупая готовый грунт для рассады, обратите внимание на его состав. Большинство магазинных грунтов — это раскисленный торф с перлитом и удобрениями. Такой субстрат можно использовать только на начальной стадии выращивания рассады, если семена высеваются в мелкие кассеты или «улитки», — рекомендуют эксперты портала «Огород».
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Как подготовить семена к посадке

Сначала отберите полновесные семена, замочив их в теплой воде. Те, что всплыли, лучше сразу выбросить — они пустые. Затем проводится обеззараживание: семена можно замочить в слабом растворе марганцовки на 20 минут или использовать готовые средства для протравливания семян.

Чтобы семена быстрее проклюнулись, замочите в стимуляторах роста (например, «Эпин», «Циркон») на 6–8 часов. Можно также провести закалку, выдержав семена попеременно в холодильнике и на тепле в течение двух суток. Это повысит устойчивость растений к перемене температур.

Стимуляторы роста помогают семенам быстрее прорасти
Стимуляторы роста помогают семенам быстрее прорасти. Фото: tagilcity.ru

Как правильно посадить семена

Посев семян перца и баклажанов проводят примерно за 60–70 дней до предполагаемой высадки в открытый грунт или теплицу. В обычных условиях в средней полосе это период с конца февраля до середины марта.

Для начала подготовьте емкости — подойдут специальные кассеты, ящики или пластиковые стаканчики. Наполните их подготовленным грунтом, оставляя около 1 см до края. Семена укладывают в заранее намеченные бороздки или лунки глубиной 1–1,5 см на расстоянии 2–3 см друг от друга.

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После посадки аккуратно увлажните землю с помощью пульверизатора, чтобы не размыть посевы. Затем емкости накрывают пленкой или стеклом для создания парникового эффекта и ставят в теплое место с температурой 25–28 °C.

Первые ростки можно ожидать через 7–14 дней. Как только они появятся, укрытие снимают, а емкости переносят в более прохладное место с температурой около 18–20 °C. Это предотвратит вытягивание рассады.

После появления первых ростков перенесите рассаду в более прохладное место, чтобы она не вытянулась
После появления первых ростков перенесите рассаду в более прохладное место, чтобы она не вытянулась. Фото: Изображение от freepik

Как поливать и подкармливать рассаду

Полив рассады должен быть умеренным. Перелив способствует загниванию корней, а пересыхание — остановке роста. Лучший способ полива — теплая вода (22–25 °C). Поливать нужно, когда верхний слой грунта немного подсохнет.

Подкармливать рассаду перца и баклажанов следует в фазу 2–3 настоящих листочков.

Пока сеянец не раскроет семядольные листочки, все питание он берет из семени. Затем растение начинает добывать питательные вещества из почвы. Поэтому до тех пор, пока у рассады не появятся настоящие листочки, вносить подкормки нет необходимости, особенно если вы сеяли семена в плодородный грунт, — объясняют эксперты.

Первый этап подкормки обычно проводят с помощью комплексного минерального удобрения, которое содержит азот, фосфор и калий. Для второго подкорма, спустя 2–3 недели после первого, можно использовать органические растворы, например настой коровяка.

Главное — не перекармливать растения, чтобы не нарушить их развитие.

Рассаду нужно поливать чуть теплой отстоянной водой
Рассаду нужно поливать чуть теплой отстоянной водой. Фото: Изображение от freepik

Закаливание рассады

Когда рассада достаточно окрепнет (примерно за 2 недели до высадки), ее необходимо начать закаливать. Это повысит устойчивость растений к солнечному свету, ветру и перепадам температур.

Закаливание проводят постепенно. Сначала растения выносят на свежий воздух или балкон на 1–2 часа, избегая прямого солнца и сильного ветра. Постепенно увеличивайте время пребывания на улице и открывайте растения прямому солнечному свету.

Обязательно закаливайте рассаду — так она легче перенесет пересадку в открытый грунт или теплицу
Обязательно закаливайте рассаду — так она легче перенесет пересадку в открытый грунт или теплицу. Фото: Изображение от bearfotos на Freepik

В холодные ночи закаленная рассада может переносить кратковременное снижение температуры до 10–12 °C. Полив в этот период уменьшают, чтобы предотвратить лишний рост.

Ранее опытные агрономы рассказали, в каком порядке нужно сажать овощную рассаду.

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