Томаты и перцы крепче дуба: дачники-виртуозы поделились секретами сильной рассады

Не забудьте добавить немного древесной золы, чтобы снизить кислотность почвы, и немного песка для улучшения дренажа. Перед использованием грунт рекомендуется прогреть в духовке (при 100–120 °C в течение 30 минут) либо пролить слабым раствором марганцовки. Это уничтожит вредные микроорганизмы, которые могут навредить будущим растениям.