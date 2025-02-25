Ученые обнаружили значительное увеличение плотности в межзвездном пространстве

В дополнение к данным о плазме участники научной команды «Вояджера» также получили информацию от трёх других приборов — системы измерения космических лучей, устройства для анализа низкоэнергетических заряженных частиц и магнитометра. Эти данные подтверждают вывод о том, что аппарат действительно пересек границы гелиопаузы. Члены команды с нетерпением ждут возможности продолжить анализ информации с других научных приборов, чтобы лучше понять условия, в которых перемещается «Вояджер-2».