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Posted 25 февраля, 14:29

Published 25 февраля, 14:29

Modified 25 февраля, 14:32

Updated 25 февраля, 14:32

Ученые обнаружили значительное увеличение плотности в межзвездном пространстве

25 февраля 2025, 14:29
Космический зонд «Вояджер-2» сумел обнаружить увеличение плотности межзвездного пространства на расстоянии почти 21 миллиарда километров от нашей планеты.

Ученые, проанализировав показания различных научных приборов, установленных на борту этого уникального космического аппарата, выяснили, что 5 ноября 2018 года «Вояджер-2» пересёк внешнюю границу гелиосферы. Эта граница, известная как гелиопауза, представляет собой зону, где солнечный ветер, теряя свою теплоемкость, начинает сталкиваться с холодным и более плотным межзвездным вещество, пишет pravda.ru.

В дополнение к данным о плазме участники научной команды «Вояджера» также получили информацию от трёх других приборов — системы измерения космических лучей, устройства для анализа низкоэнергетических заряженных частиц и магнитометра. Эти данные подтверждают вывод о том, что аппарат действительно пересек границы гелиопаузы. Члены команды с нетерпением ждут возможности продолжить анализ информации с других научных приборов, чтобы лучше понять условия, в которых перемещается «Вояджер-2».

Одним из самых убедительных свидетельств выхода «Вояджер-2» за пределы гелиосферы служит работа прибора Plasma Science Experiment (PLS), который прекратил свою работу на «Вояджере-1» в 1980 году, ещё до того, как тот пересёк гелиопаузу. До недавнего времени область вокруг космического корабля наполняла преимущественно плазма, исходящая от нашего Солнца. Этот поток, называемый солнечным ветром, формирует пузырь — гелиосферу, которая окружает планеты нашей солнечной системы.

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