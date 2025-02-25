Уровень инфляции в Свердловской области за год составил 10,6%

Posted 25 февраля, 11:57
Published 25 февраля, 11:57
Modified 25 февраля, 11:59
Updated 25 февраля, 11:59
Сообщается, что одна из причин роста цен стали выросшие расходы производителей и поставщиков. Из-за подорожания транспортировки увеличилась стоимость на молочные товары. Кроме того, объем некоторых продуктов стал меньше, рассказали в Уральском Банке РФ.
При этом специалисты отметили, что уровень инфляции в последние 2 недели остался на том же уровне, что и в предыдущие 14 дней.
Напомним, 17 февраля текущего года цена килограмма картофеля в Свердловской области составила около 58 рублей.