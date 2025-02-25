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Posted 25 февраля, 11:57

Published 25 февраля, 11:57

Modified 25 февраля, 11:59

Updated 25 февраля, 11:59

Уровень инфляции в Свердловской области за год составил 10,6%

Уровень инфляции в Свердловской области за год составил 10,6%

25 февраля 2025, 11:57
Фото: Изображение Midjourney.
Инфляция в Свердловской области выросла более, чем на 10% на начало 2025 года.

Сообщается, что одна из причин роста цен стали выросшие расходы производителей и поставщиков. Из-за подорожания транспортировки увеличилась стоимость на молочные товары. Кроме того, объем некоторых продуктов стал меньше, рассказали в Уральском Банке РФ.

При этом специалисты отметили, что уровень инфляции в последние 2 недели остался на том же уровне, что и в предыдущие 14 дней.

Напомним, 17 февраля текущего года цена килограмма картофеля в Свердловской области составила около 58 рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Экономика#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Рост цен#Инфляция#Подорожание#Екатеринбург#Логистика
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