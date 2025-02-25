В Екатеринбург доставлена крупная партия экзотического фрукта из Китая

Posted 25 февраля, 07:45
Published 25 февраля, 07:45
Modified 25 февраля, 07:47
Updated 25 февраля, 07:47
Эксперты осмотрели привезенный продукт и отобрали образцы. По результатам исследования опасных объектов в фруктах обнаружено не было, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Также сообщается, что у фруктов имеется фитосанитарная документация, в которой указано соответствие требованиям.
Напомним, в Екатеринбурге было обнаружено более двух тонн поддельного сливочного масла, которое привезли из Санкт-Петербурга.