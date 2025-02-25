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Posted 25 февраля, 07:45

Published 25 февраля, 07:45

Modified 25 февраля, 07:47

Updated 25 февраля, 07:47

В Екатеринбург доставлена крупная партия экзотического фрукта из Китая

В Екатеринбург доставлена крупная партия экзотического фрукта из Китая

25 февраля 2025, 07:45
Фото: 1MI.
В Екатеринбург привезли более 18 тонн питахайи из Китая. Партию доставили 24 февраля 2025 года.

Эксперты осмотрели привезенный продукт и отобрали образцы. По результатам исследования опасных объектов в фруктах обнаружено не было, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Также сообщается, что у фруктов имеется фитосанитарная документация, в которой указано соответствие требованиям.

Напомним, в Екатеринбурге было обнаружено более двух тонн поддельного сливочного масла, которое привезли из Санкт-Петербурга.

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