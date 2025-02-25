В Екатеринбурге дефицит полицейских составляет 31%

Posted 25 февраля, 08:08
Published 25 февраля, 08:08
Modified 25 февраля, 08:10
Updated 25 февраля, 08:10
Избытка кадров, к моему глубокому сожалению, в Екатеринбурге нет. На сегодняшний день некомплект всего гарнизона составляет 31%, — сказал Виктор Позняк.
Ранее он же заявлял, что причиной нехватки людей являются низкие зарплаты. На это, по словам Позняка, он повлиять не может. Он старается проводить беседы с сотрудниками. Кто-то в результате остается работать, но некоторые уходят. Также он заявил, что по сравнению с прошлым годом, увольнений не стало больше, пишет Е1.
Напомним, Виктор Позняк вступил в должность главы УМВД Екатеринбурга в начале февраля. До этого он работал в должности заместителя главы управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ранее во главе городской полиции стоял Максим Метелица.