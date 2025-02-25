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Posted 25 февраля, 08:08

Published 25 февраля, 08:08

Modified 25 февраля, 08:10

Updated 25 февраля, 08:10

В Екатеринбурге дефицит полицейских составляет 31%

В Екатеринбурге дефицит полицейских составляет 31%

25 февраля 2025, 08:08
Фото: 1MI.
Глава полиции Екатеринбурга Виктор Позняк рассказал, какова нехватка сотрудников в гарнизоне. Об этом он заявил на заседании гордумы 25 февраля.
Избытка кадров, к моему глубокому сожалению, в Екатеринбурге нет. На сегодняшний день некомплект всего гарнизона составляет 31%, — сказал Виктор Позняк.

Ранее он же заявлял, что причиной нехватки людей являются низкие зарплаты. На это, по словам Позняка, он повлиять не может. Он старается проводить беседы с сотрудниками. Кто-то в результате остается работать, но некоторые уходят. Также он заявил, что по сравнению с прошлым годом, увольнений не стало больше, пишет Е1.

Напомним, Виктор Позняк вступил в должность главы УМВД Екатеринбурга в начале февраля. До этого он работал в должности заместителя главы управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ранее во главе городской полиции стоял Максим Метелица.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Полиция#Вакансия#Дефицит#Кадры#Екатеринбург
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