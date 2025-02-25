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Posted 25 февраля, 08:17

Published 25 февраля, 08:17

Modified 25 февраля, 08:19

Updated 25 февраля, 08:19

В Екатеринбурге назначен новый начальник полка ДПС

В Екатеринбурге ветеран боевых действий занял высокий пост в полиции

25 февраля 2025, 08:17
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге назначен новый начальник полка ДПС

В Екатеринбурге назначен новый командир полка ДПС. Им стал ветеран боевых действий Дмитрий Семериков.

Новый руководитель был представлен главой УМВД по Екатеринбургу Виктором Позняком. Он отметил, что в области ГАИ у Семерикова имеется большой опыт работы. Это поможет положительно повлиять на работу подразделения, сообщает Ура.ру со ссылкой на УМВД Екатеринбурга.

Родился новый глава полка ДПС в Кемерово. В органы он пришел работать в 2001 году. Через четыре года он стал инспектором ДПС, а в 2012 был назначен замначальника подразделения.

Напомним, глава полиции Екатеринбурга Виктор Позняк вступил в свою должность в начале февраля. На этом посту он сменил Максима Метелицу.

#Ирина Кирилова#Политика#Общество#Свердловская область#Полиция#Ветеран#Начальник#Назначение#Екатеринбург
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