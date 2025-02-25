В Екатеринбурге ветеран боевых действий занял высокий пост в полиции

Posted 25 февраля, 08:17
Published 25 февраля, 08:17
Modified 25 февраля, 08:19
Updated 25 февраля, 08:19
Новый руководитель был представлен главой УМВД по Екатеринбургу Виктором Позняком. Он отметил, что в области ГАИ у Семерикова имеется большой опыт работы. Это поможет положительно повлиять на работу подразделения, сообщает Ура.ру со ссылкой на УМВД Екатеринбурга.
Родился новый глава полка ДПС в Кемерово. В органы он пришел работать в 2001 году. Через четыре года он стал инспектором ДПС, а в 2012 был назначен замначальника подразделения.
Напомним, глава полиции Екатеринбурга Виктор Позняк вступил в свою должность в начале февраля. На этом посту он сменил Максима Метелицу.