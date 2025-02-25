В Екатеринбурге вынесен приговор экс-заведующей детсадом, куда ходил Далер Бобиев

Установлено, что Вероника Наумова, которая является обвиняемой по делу об убийстве мальчика, была назначена опекуном Далера в 2019 году. Ребенок посещал детский сад, который возглавляла обвиняемая. В августе 2022 года женщине стало известно о побоях на теле Далера, однако она не сообщила об этом в опеку.