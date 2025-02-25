В Екатеринбурге вынесен приговор экс-заведующей детсадом, куда ходил Далер Бобиев

Posted 25 февраля, 04:46
Published 25 февраля, 04:46
Modified 25 февраля, 04:48
Updated 25 февраля, 04:48
25 февраля Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-заведующей по статье за халатность.
Установлено, что Вероника Наумова, которая является обвиняемой по делу об убийстве мальчика, была назначена опекуном Далера в 2019 году. Ребенок посещал детский сад, который возглавляла обвиняемая. В августе 2022 года женщине стало известно о побоях на теле Далера, однако она не сообщила об этом в опеку.
Более того, заведующая передала информацию о не выявлении фактов получения травм воспитанников детсада и совершения против них каких-либо опасных действий. Также обвиняемая не уведомила органы опеки, что ребенок 201 день не посещал детский сад без уважительной причины.
В результате опекун продолжала истязать ребенка, систематически избивала его, применяла пытки и мучения. В итоге Далер скончался 2 декабря 2022 года вследствие асфиксии, причиной которой стало утопление.
Теперь уже бывшая заведующая получила два года лишения свободы. Однако суд заменил это наказание на принудительные работы на тот же срок. Также с ее заработка будет удерживаться 15% в доход государства.
Напомним, о пропаже 6-летнего Далера Бобиева стало известно в июне 2023 года. Тогда опекун Вероника Наумова заявляла, что ребенок сбежал из дома. Сотни человек искали ребенка в течение нескольких дней, пока Наумова не созналась в том, что он мертв. Тело Далера было обнаружено в гараже, принадлежавшем семье. Всю информацию TagilCity.ru собирает в отдельном сюжете.