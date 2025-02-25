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Posted 25 февраля, 12:22

Published 25 февраля, 12:22

Modified 25 февраля, 12:24

Updated 25 февраля, 12:24

В Лесном двое слесарей обожглись кипятком в тепловой камере

В Лесном двое слесарей обожглись кипятком в тепловой камере

25 февраля 2025, 12:22
Фото: 1MI.
В Лесном организована проверка соблюдения трудового закона после происшествия, в результате которого два сотрудника теплоснабжающей компании получили серьезные ожоги.

На территории закрытого города Лесной прокуратура начала проверку выполнения норм охраны труда в филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс». 24 февраля текущего года один из слесарей из ремонтной бригады упал, спускаясь в тепловую камеру. Второй слесарь услышал крик коллеги и поспешил на помощь, однако при попытке вытащить пострадавшего сам получил ожоги от кипятка. Оба работника были доставлены в больницу, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области в своем официальном телеграм-канале.

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В настоящее время выясняются все подробности. Прокуратурой будет проведена тщательная проверка исполнения требований закона об охране труда при проведении ремонтных работ. Особое внимание уделят тому, кто отвечал за организацию рабочего места и соблюдение ТБ.

Ранее глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке дома в Каменске-Уральском на момент нарушение прав жильцов.

Бастрыкин поручил доложить о проверке дома в Каменске-Уральском
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