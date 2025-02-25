В Нижнем Тагиле на месте обрушившегося дома появится памятный сквер

Posted 25 февраля, 03:38
Published 25 февраля, 03:38
Modified 25 февраля, 03:40
Updated 25 февраля, 03:40
Так, на месте дома будет создан сквер с 11 елями, которые символизируют количество погибших. Работы планируется провести в 2025 году. Проект обустройства уже находится на завершающей стадии, пишет 66.ру.
Во дворах, расположенных рядом домов будет отремонтирована пешеходная зона и проезды. Также там появятся детская площадка, новое освещение и скамейки. В администрации города отмечают, что никаких зданий на месте трагедии строить не планируется.
Напомним, трагедия на улице Сибирской случилась 1 августа 2025 года. В доме №81 взорвался газ, из-за чего обрушились два подъезда. В результате погибли 11 человек, еще 15 достали из-под завалов. Главная версия произошедшего — неисправное газовое оборудование.