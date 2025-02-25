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Posted 25 февраля, 03:38

Published 25 февраля, 03:38

Modified 25 февраля, 03:40

Updated 25 февраля, 03:40

В Нижнем Тагиле на месте обрушившегося дома появится памятный сквер

В Нижнем Тагиле на месте обрушившегося дома появится памятный сквер

25 февраля 2025, 03:38
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Стала известна судьба места, которое осталось после сноса обрушившегося дома в Нижнем Тагиле на улице Сибирской, 81. На данный момент там находится пустырь.

Так, на месте дома будет создан сквер с 11 елями, которые символизируют количество погибших. Работы планируется провести в 2025 году. Проект обустройства уже находится на завершающей стадии, пишет 66.ру.

Во дворах, расположенных рядом домов будет отремонтирована пешеходная зона и проезды. Также там появятся детская площадка, новое освещение и скамейки. В администрации города отмечают, что никаких зданий на месте трагедии строить не планируется.

Напомним, трагедия на улице Сибирской случилась 1 августа 2025 года. В доме №81 взорвался газ, из-за чего обрушились два подъезда. В результате погибли 11 человек, еще 15 достали из-под завалов. Главная версия произошедшего — неисправное газовое оборудование.

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