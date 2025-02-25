В Нижнем Тагиле водитель иномарки устроил массовое ДТП с грузовиком

Posted 25 февраля, 14:50
Published 25 февраля, 14:50
Modified 25 февраля, 14:52
Updated 25 февраля, 14:52
Водитель автомобиля Haval вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной. Затем его отбросило на иномарку Renault, рассказали Telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил» в пресс-службе нижнетагильского ГИБДД.
В случившемся ЧП получил травмы мужчина, который находился за рулем Haval. Его отвезли в клинику. Сообщается, что все водители во время происшествия были в трезвом состоянии.
Напомним, 16 февраля в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля на Вые. Один из водителей ехал без прав.