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Posted 25 февраля, 14:50

Published 25 февраля, 14:50

Modified 25 февраля, 14:52

Updated 25 февраля, 14:52

В Нижнем Тагиле водитель иномарки устроил массовое ДТП с грузовиком

В Нижнем Тагиле водитель иномарки устроил массовое ДТП с грузовиком

25 февраля 2025, 14:50
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле произошла массовая авария с участием автомобилей Haval, Renault Logan и грузовика КАМАЗ на Проселочной улице. ДТП случилось 25 февраля 2025 года.

Водитель автомобиля Haval вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной. Затем его отбросило на иномарку Renault, рассказали Telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил» в пресс-службе нижнетагильского ГИБДД.

В случившемся ЧП получил травмы мужчина, который находился за рулем Haval. Его отвезли в клинику. Сообщается, что все водители во время происшествия были в трезвом состоянии.

Напомним, 16 февраля в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля на Вые. Один из водителей ехал без прав.

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