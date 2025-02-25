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Posted 25 февраля, 01:26

Published 25 февраля, 01:26

Modified 25 февраля, 01:28

Updated 25 февраля, 01:28

В Нижнем Тагиле выросла плата за детский сад

В Нижнем Тагиле выросла плата за детский сад

25 февраля 2025, 01:26
Фото: 1MI.
С 1 марта 2025 года в Нижнем Тагиле меняются правила оплаты за детский сад, чтобы сумма соответствовала фактическим расходам на уход за детьми.

Мэрия Нижнего Тагила утвердила новый регламент, регулирующий порядок оплаты услуг по уходу и присмотру за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях.

С начала весны текущего года будут пересчитаны суммы, которые родители платят за нахождение дошкольника в учреждении. Это сделано для того, чтобы оплата соответствовала реальным затратам на уход за детьми.

За посещение учреждения пять дней по 12 часов стоимость составляет 2 542 рубля, а по 14 часов — 2 796 рублей. Круглосуточный детский сад обойдется в 3 050 рублей за пятидневную неделю и 3 660 рублей за шестидневную.

Все эти изменения зафиксированы в официальных документах, и руководители детских садов должны обновить соглашения с законными представителями детей.

Ранее стало известно, что родители смогут оценить условия в детских садах Свердловской области.

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