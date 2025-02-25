В Нижнем Тагиле выросла плата за детский сад

Posted 25 февраля, 01:26
Published 25 февраля, 01:26
Modified 25 февраля, 01:28
Updated 25 февраля, 01:28
Мэрия Нижнего Тагила утвердила новый регламент, регулирующий порядок оплаты услуг по уходу и присмотру за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях.
С начала весны текущего года будут пересчитаны суммы, которые родители платят за нахождение дошкольника в учреждении. Это сделано для того, чтобы оплата соответствовала реальным затратам на уход за детьми.
За посещение учреждения пять дней по 12 часов стоимость составляет 2 542 рубля, а по 14 часов — 2 796 рублей. Круглосуточный детский сад обойдется в 3 050 рублей за пятидневную неделю и 3 660 рублей за шестидневную.
Все эти изменения зафиксированы в официальных документах, и руководители детских садов должны обновить соглашения с законными представителями детей.