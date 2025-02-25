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Posted 25 февраля, 05:04

Published 25 февраля, 05:04

Modified 25 февраля, 05:30

Updated 25 февраля, 05:30

В Свердловской области растет число заболеваний ОРВИ

В Свердловской области растет число заболеваний ОРВИ

25 февраля 2025, 05:04
Фото: 1MI.
На территории Свердловской области зафиксирован заметный рост случаев ОРВИ. За прошедшую неделю зафиксировано порядка 39 тысяч случаев, что на 8,9% превышает рекорд предшествующей недели и на 16,9% в среднем больше, чем за последние несколько лет. Более половины из них — это дети.

Лабораторный мониторинг выявил обширный перечень вирусов, включающий грипп типа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, а также аденовирусы. Больше всего заболевших в закрытом Свободном, поселке Уральский и Невьянском городском округе. В столице Урала число заболевших достигло отметки в 19,7 тысячи человек, что превышает показатели прошлой недели на 13,3% и значительно превосходит среднемноголетний уровень — на 29,5%. Причем 56,1% заболевших от общего числа — это дети.

Несмотря на все это, эпидемиологи оценивают обстановку как прогнозируемую и контролируемую.

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Для минимизации вероятности заражения свердловчанам настоятельно рекомендуется следовать простым профилактическим мерам. Регулярная гигиена рук с использованием мыла или антисептиков, отказ от прикосновений к лицу, соблюдение масочного режима и поддержание социальной дистанции в общественных местах уже снизить вероятность заболеть до минимума.

При первых признаках болезни крайне важно оставаться дома и вызвать врача.

Ранее в пресс-службе областного Роспотребнадзора рассказали о 33 тысячах заболевших с начала февраля.

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