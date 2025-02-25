В Свердловской области растет число заболеваний ОРВИ

Лабораторный мониторинг выявил обширный перечень вирусов, включающий грипп типа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, а также аденовирусы. Больше всего заболевших в закрытом Свободном, поселке Уральский и Невьянском городском округе. В столице Урала число заболевших достигло отметки в 19,7 тысячи человек, что превышает показатели прошлой недели на 13,3% и значительно превосходит среднемноголетний уровень — на 29,5%. Причем 56,1% заболевших от общего числа — это дети.