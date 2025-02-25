В Свердловской области растет число заболеваний ОРВИ

Posted 25 февраля, 05:04
Published 25 февраля, 05:04
Modified 25 февраля, 05:30
Updated 25 февраля, 05:30
Лабораторный мониторинг выявил обширный перечень вирусов, включающий грипп типа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, а также аденовирусы. Больше всего заболевших в закрытом Свободном, поселке Уральский и Невьянском городском округе. В столице Урала число заболевших достигло отметки в 19,7 тысячи человек, что превышает показатели прошлой недели на 13,3% и значительно превосходит среднемноголетний уровень — на 29,5%. Причем 56,1% заболевших от общего числа — это дети.
Несмотря на все это, эпидемиологи оценивают обстановку как прогнозируемую и контролируемую.
Для минимизации вероятности заражения свердловчанам настоятельно рекомендуется следовать простым профилактическим мерам. Регулярная гигиена рук с использованием мыла или антисептиков, отказ от прикосновений к лицу, соблюдение масочного режима и поддержание социальной дистанции в общественных местах уже снизить вероятность заболеть до минимума.
При первых признаках болезни крайне важно оставаться дома и вызвать врача.
Ранее в пресс-службе областного Роспотребнадзора рассказали о 33 тысячах заболевших с начала февраля.