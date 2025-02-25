В Свердловской области выросло число фейковых сообщений о готовящихся терактах

Posted 25 февраля, 06:33
Published 25 февраля, 06:33
Modified 25 февраля, 06:35
Updated 25 февраля, 06:35
В правоохранительных органах был зафиксирован рост заведомо ложных сообщений о том, что в области якобы готовятся теракты. За это авторам фейков грозит до 10 лет тюремного заключения, рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Кроме того, распространение в СМИ заведомо ложной информации является административным нарушением. Физлицам могут за это назначить штраф до 100 тысяч рублей, а юрлицам — до 500 тысяч рублей.
Свердловчан призвали не реагировать на подобные слухи и оберегать свою психику от негатива.
Злоумышленники продвигают фейковую информацию и делают при этом ставку на эмоции, например, обиду, чувство несправедливости, страх смерти. Чем больше Вы погружаетесь в негативный контент, тем выше становится ваш уровень тревожности. Обеспечить себе психологическую безопасность Вы можете самостоятельно: выберите несколько проверенных источников информации, сконцентрируйте своё внимание на общении с близкими о вещах, которые формируют Ваши ценности, а не на обсуждении негативных новостей и комментариев, — рассказали в региональном ведомстве.
Напомним, в школах и детсадах Екатеринбурга усилили охрану после сообщений о готовящихся терактах. При этом в мэрии отметили, что не следует поддаваться панике.