В Татарстане стартовал набор в Африканский корпус Минобороны России

Военнослужащие, которые вступят в Африканский корпус, будут ежемесячно получать до 250 тысяч рублей, а также на них распространяется единовременная выплата в размере до 2,5 миллиона рублей. У них будет статус участников специальной военной операции, а также предусмотрены различные льготы. Срок контракта не менее одного года.