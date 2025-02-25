В Татарстане стартовал набор в Африканский корпус Минобороны России

Posted 25 февраля, 15:09
Published 25 февраля, 15:09
Modified 25 февраля, 15:11
Updated 25 февраля, 15:11
Подполковник отметил, что формирование этого корпуса в республике представляет собой уникальное событие. Отбор кандидатов пройдет в двух городах — Казани и Набережных Челнах, пишет inkazan.ru.
Для желающих служить в корпусе установлены строгие требования: возраст должен быть до 45 лет (до 55 лет для дефицитных специальностей), хорошее состояние здоровья и способность работать в условиях жаркого климата. Кандидатов ожидают интенсивные курсы обучения продолжительностью до трех месяцев.
Особенно востребованы следующие специалисты: танкисты, мотострелки, операторы беспилотных летательных аппаратов, а также переводчики, владеющие фарси, арабским, французским и английским языками.
Военнослужащие, которые вступят в Африканский корпус, будут ежемесячно получать до 250 тысяч рублей, а также на них распространяется единовременная выплата в размере до 2,5 миллиона рублей. У них будет статус участников специальной военной операции, а также предусмотрены различные льготы. Срок контракта не менее одного года.
Дополнительную информацию о службе по контракту в Вооруженных силах России, а также о премиях, льготах и выплатах можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.