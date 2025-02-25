В Верхней Салде прощаются с бойцом, погибшим от удара американской ракеты

Posted 25 февраля, 10:39
Published 25 февраля, 10:39
Modified 25 февраля, 10:41
Updated 25 февраля, 10:41
Один из школьных товарищей рассказал, что Даниил был человеком, готовым всегда помочь и поддержать, пишет Ура.ру. Подруга детства Даниила отметила, что он был чуткий и добрый. Она до сих пор не может поверить, что его не стало.
Даниил служил в Бурятии. В ноябре его направили в Курскую область для оказания помощи местным жителям. Однако юноша погиб 20 ноября 2024 года. Причиной стал обстрел со стороны ВСУ. Его представили к ордену Мужества посмертно.