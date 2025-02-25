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Posted 25 февраля, 10:39

Published 25 февраля, 10:39

Modified 25 февраля, 10:41

Updated 25 февраля, 10:41

В Верхней Салде прощаются с бойцом, погибшим от удара американской ракеты

В Верхней Салде прощаются с бойцом, погибшим от удара американской ракеты

25 февраля 2025, 10:39
Фото: 1MI.
В Верхней Салде прощаются с бойцом Даниилом, который погиб в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино в Курской области американскими ракетами. В последний путь его пришли проводить десятки человек.

Один из школьных товарищей рассказал, что Даниил был человеком, готовым всегда помочь и поддержать, пишет Ура.ру. Подруга детства Даниила отметила, что он был чуткий и добрый. Она до сих пор не может поверить, что его не стало.

Даниил служил в Бурятии. В ноябре его направили в Курскую область для оказания помощи местным жителям. Однако юноша погиб 20 ноября 2024 года. Причиной стал обстрел со стороны ВСУ. Его представили к ордену Мужества посмертно.

Ранее стало известно о гибели на СВО экс-замглавы Тугулыма.

На СВО погиб боец из Свердловской области
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