Врачи в Екатеринбурге удалили женщине опухоль массой больше 15 кг

Posted 25 февраля, 07:59
Published 25 февраля, 07:59
Modified 25 февраля, 08:01
Updated 25 февраля, 08:01
Пациентка в больницу поступила с одышкой, болями в животе, тошнотой, рвотой и потерей веса. Все эти симптомы беспокоили ее четыре месяца. Обследование показало, что у женщины имеется доброкачественная опухоль малого таза и брюшной полости. Миома стала причиной непроходимости тонкого кишечника.
Женщину прооперировали. Ее состояние пришло в норму и через две недели она была отправлена домой.
По словам замглавврача по хирургии ЦГБ №7 Георгия Светлакова, этот случай очень редкий, так как опухоль была гигантской.
Ранее врачи медцентра в Екатеринбурге помогли справиться с травмой 14-летнему лыжнику. Теперь он снова может заниматься спортом.