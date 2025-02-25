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Posted 25 февраля, 07:59

Published 25 февраля, 07:59

Modified 25 февраля, 08:01

Updated 25 февраля, 08:01

Врачи в Екатеринбурге удалили женщине опухоль массой больше 15 кг

Врачи в Екатеринбурге удалили женщине опухоль массой больше 15 кг

25 февраля 2025, 07:59
Фото: 1MI.
Гигантскую опухоль массой 15,4 кг удалили хирурги и гинекологи Центральной городской больницы №7 Екатеринбурга. Через две недели пациентка уже смогла вернуться домой, сообщили в Минздраве по Свердловской области.

Пациентка в больницу поступила с одышкой, болями в животе, тошнотой, рвотой и потерей веса. Все эти симптомы беспокоили ее четыре месяца. Обследование показало, что у женщины имеется доброкачественная опухоль малого таза и брюшной полости. Миома стала причиной непроходимости тонкого кишечника.

Женщину прооперировали. Ее состояние пришло в норму и через две недели она была отправлена домой.

По словам замглавврача по хирургии ЦГБ №7 Георгия Светлакова, этот случай очень редкий, так как опухоль была гигантской.

Ранее врачи медцентра в Екатеринбурге помогли справиться с травмой 14-летнему лыжнику. Теперь он снова может заниматься спортом.

Врачи в Свердловской области удалили пациентке опухоль с помощью новой технологии
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