Врачи в Екатеринбурге удалили женщине опухоль массой больше 15 кг

Пациентка в больницу поступила с одышкой, болями в животе, тошнотой, рвотой и потерей веса. Все эти симптомы беспокоили ее четыре месяца. Обследование показало, что у женщины имеется доброкачественная опухоль малого таза и брюшной полости. Миома стала причиной непроходимости тонкого кишечника.