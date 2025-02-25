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Posted 25 февраля, 09:54

Published 25 февраля, 09:54

Modified 25 февраля, 09:56

Updated 25 февраля, 09:56

Юноша из Сысерти примет участие в кулинарном телешоу на «Пятнице»

Юноша из Сысерти примет участие в кулинарном телешоу на «Пятнице»

25 февраля 2025, 09:54
Фото: Телеканал «Пятница».
21-летний Илья Тюлькин примет участие в новом кулинарном реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь» на телеканале «Пятница».

Участники шоу будут обучаться в колледже Константина Ивлева. Молодые люди на протяжении 12 недель будут посещать учебные занятия и сдавать экзамены. Лучший участник получит работу в мишленовском ресторане и денежный приз, рассказали в пресс-службе телеканала.

Известно, что молодой человек из Свердловской области по профессии является электрогазосварщиком, а также он — чемпион мира по тяжелой атлетике. При этом он увлекается кулинарией и надеется, что участие в телешоу поможет ему изменить жизнь.

Напомним, девушка из Екатеринбурга снялась в одном из выпусков телешоу «Выжить в Самарканде» на ТНТ.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Участники#Пятница#Сысерть#Телешоу#Кулинария#Молодой человек#Екатеринбург
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