Юноша из Сысерти примет участие в кулинарном телешоу на «Пятнице»

Posted 25 февраля, 09:54
Published 25 февраля, 09:54
Modified 25 февраля, 09:56
Updated 25 февраля, 09:56
Участники шоу будут обучаться в колледже Константина Ивлева. Молодые люди на протяжении 12 недель будут посещать учебные занятия и сдавать экзамены. Лучший участник получит работу в мишленовском ресторане и денежный приз, рассказали в пресс-службе телеканала.
Известно, что молодой человек из Свердловской области по профессии является электрогазосварщиком, а также он — чемпион мира по тяжелой атлетике. При этом он увлекается кулинарией и надеется, что участие в телешоу поможет ему изменить жизнь.
Напомним, девушка из Екатеринбурга снялась в одном из выпусков телешоу «Выжить в Самарканде» на ТНТ.