«За закладками на такси ездят». Депутат высказался о финансах жителей Екатеринбурга

Posted 25 февраля, 10:16
Published 25 февраля, 10:16
Modified 25 февраля, 10:18
Updated 25 февраля, 10:18
А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо, Тимофей Романович. За закладками на такси ездят. Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то, — заявил Колесников в ходе заседания городской думы.
Именно так он высказался о выступлении депутата Тимофея Жукова, который попросил проконтролировать ситуацию с пассажирами такси, которые не только ездят за запрещенными веществами, но и даже употребляют их прямо в автомобиле, пишет Ура.ру.
Ранее Колесников возмутился неравенством районов в Екатеринбурге. По его мнению, власти занимаются Академическим районом больше, чем остальными.