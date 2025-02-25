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Posted 25 февраля, 10:16

Published 25 февраля, 10:16

Modified 25 февраля, 10:18

Updated 25 февраля, 10:18

«За закладками на такси ездят». Депутат высказался о финансах жителей Екатеринбурга

«За закладками на такси ездят». Депутат высказался о финансах жителей Екатеринбурга

25 февраля 2025, 10:16
Фото: 1MI.
Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высказался о финансовом положении горожан, заявив, что они «хорошо живут, раз ездят за закладками на такси».
А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо, Тимофей Романович. За закладками на такси ездят. Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то, — заявил Колесников в ходе заседания городской думы.

Именно так он высказался о выступлении депутата Тимофея Жукова, который попросил проконтролировать ситуацию с пассажирами такси, которые не только ездят за запрещенными веществами, но и даже употребляют их прямо в автомобиле, пишет Ура.ру.

Ранее Колесников возмутился неравенством районов в Екатеринбурге. По его мнению, власти занимаются Академическим районом больше, чем остальными.

#Ирина Кирилова#Политика#Общество#Свердловская область#Депутат#Жители#Екатеринбург#Горожане
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