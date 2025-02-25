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Posted 25 февраля, 12:53

Published 25 февраля, 12:53

Modified 25 февраля, 12:55

Updated 25 февраля, 12:55

Житель Каменска-Уральского купил в интернете поддельные водительские права

Житель Каменска-Уральского купил в интернете поддельные водительские права

25 февраля 2025, 12:53
Фото: 1MI.
20-летний молодой человек из Каменска-Уральского приобрел через интернет фальшивые права на вождение.

Автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого сидел молодой человек, и попросили предъявить документы. Водительские права у них вызвали сомнения в подлинности, так как голографическая наклейка не меняла цвет при наклоне, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Свердловчанин признался, что купил права в интернете за 50 тысяч рублей. Также при общении с сотрудниками ведомства он вел себя неадекватно и отказался проходить освидетельствование. В отношении него составили материалы за отказ от проверки.

Кроме того, ему грозит до одного года тюремного заключения за использование поддельных документов.

Напомним, до 27 февраля в Нижнем Тагиле сотрудники автоинспекции проводят рейды среди таксистов, выявляя среди них тех, кто занимается перевозкой людей незаконно.

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