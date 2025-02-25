Житель Каменска-Уральского купил в интернете поддельные водительские права

Posted 25 февраля, 12:53
Published 25 февраля, 12:53
Modified 25 февраля, 12:55
Updated 25 февраля, 12:55
Автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого сидел молодой человек, и попросили предъявить документы. Водительские права у них вызвали сомнения в подлинности, так как голографическая наклейка не меняла цвет при наклоне, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Свердловчанин признался, что купил права в интернете за 50 тысяч рублей. Также при общении с сотрудниками ведомства он вел себя неадекватно и отказался проходить освидетельствование. В отношении него составили материалы за отказ от проверки.
Кроме того, ему грозит до одного года тюремного заключения за использование поддельных документов.
Напомним, до 27 февраля в Нижнем Тагиле сотрудники автоинспекции проводят рейды среди таксистов, выявляя среди них тех, кто занимается перевозкой людей незаконно.