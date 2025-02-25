tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 07:27

Published 25 февраля, 07:27

Modified 25 февраля, 07:29

Updated 25 февраля, 07:29

Жители Свердловской области останутся без ТВ и радио

Жители Свердловской области останутся без ТВ и радио

25 февраля 2025, 07:27
Фото: Изображение Midjourney.
В некоторых городах Свердловской области будут перебои в работе телеканалов и радиоволн. Помехи будут продолжаться с 25 по 28 февраля 2025 года.

Так, помехи коснутся Сухого Лога, Камышлова, Красноуфимска и Бисерти. Временно не будут показываться «Россия-1», «Пятый канал», РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, «Пятница», «Первый канал» и другие центральные каналы, а также радиостанции «Волна», «Слог ФМ», «Радио России» и «Воскресение».

Перерывы в трансляции ожидаются из-за профилактики. При этом некоторые работы могут не состояться или пройти в другое время из-за неблагоприятных метеорологических условий, рассказали на портале Цифрового эфирного телевидения.

Напомним, ранее сообщалось, что до 12 марта текущего года в уральском регионе будут наблюдаться неполадки с трансляцией телеканалов.

Как педагог с Урала Наталья Саблина стала звездой Первого канала
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области отключат телевидение и радиоЗаболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге растет: на карантине уже 59 групп детсадовНовое расписание автобусов, Burger King в Тагиле меняет хозяина и пробуждение клещей
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Телеканал#Трансляция#Профилактика#Телевидение#Радио#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика