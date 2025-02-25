Жители Свердловской области останутся без ТВ и радио

Posted 25 февраля, 07:27
Published 25 февраля, 07:27
Modified 25 февраля, 07:29
Updated 25 февраля, 07:29
Так, помехи коснутся Сухого Лога, Камышлова, Красноуфимска и Бисерти. Временно не будут показываться «Россия-1», «Пятый канал», РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, «Пятница», «Первый канал» и другие центральные каналы, а также радиостанции «Волна», «Слог ФМ», «Радио России» и «Воскресение».
Перерывы в трансляции ожидаются из-за профилактики. При этом некоторые работы могут не состояться или пройти в другое время из-за неблагоприятных метеорологических условий, рассказали на портале Цифрового эфирного телевидения.
Напомним, ранее сообщалось, что до 12 марта текущего года в уральском регионе будут наблюдаться неполадки с трансляцией телеканалов.