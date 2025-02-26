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Posted 26 февраля, 15:31

Published 26 февраля, 15:31

Modified 26 февраля, 15:33

Updated 26 февраля, 15:33

В конце зимы организм нуждается в повышенном количестве витаминов — помогут суперфуды

11 суперфудов, чтобы в конце зимы не ходить бледной тенью — как победить авитаминоз

26 февраля 2025, 15:31
Фото: 1MI. В конце зимы организм нуждается в повышенном количестве витаминов — помогут суперфуды
Рубрика
Еда и напитки
Зимой наш организм подвергается серьезным испытаниям: холод, нехватка солнечного света и ослабленный иммунитет. Чтобы чувствовать себя бодрыми и полными сил, важно правильно питаться. Давайте вспомним об о 11 зимних суперфудах, которые помогут укрепить здоровье и сохранить энергию.

Морковь: здоровье глаз и кожи

Морковь — это не только вкусно, но и невероятно полезно. Ее бета-каротин, превращаясь в витамин A, способствует здоровью кожи, укрепляет зрение и поддерживает защитные функции организма. Овощ можно добавлять в супы, употреблять свежим или запекать, чтобы сохранить его полезные свойства.

Батат: источник энергии и антиоксидантов

Сладкий картофель — один из лучших источников клетчатки и питательных веществ, таких как витамины A и C. Он улучшает пищеварение, поддерживает работу иммунной системы и снабжает организм энергией. Запеченный батат станет вкусным и полезным гарниром.

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Брокколи: витаминный заряд для организма

Этот зеленый овощ — рекордсмен по содержанию витаминов C, K и антиоксидантов. Брокколи помогает организму бороться с воспалительными процессами и поддерживать иммунитет. Готовьте его на пару или добавляйте в полезные супы для получения максимальной пользы.

Красный болгарский перец: для крепкого иммунитета

Красный перец содержит максимум витамина C среди зимних овощей. Он также богат каротиноидами, которые способствуют улучшению состояния кожи. Его можно запекать, добавлять в салаты или есть сырым — пользу получите в любом виде.

Зеленый чай: антиоксидантный напиток

Теплый зеленый чай согревает в холодную погоду и насыщает организм антиоксидантами, борющимися с воспалением. Регулярное употребление чая помогает улучшить метаболизм и поддерживать оптимальный вес, что особенно важно зимой.

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Орехи и семена: полезные жиры для здоровья

Зимой нашему организму особенно требуются полезные жиры, и орехи с семенами отлично справляются с этой задачей. Они богаты белком, магнием и цинком, которые поддерживают здоровье сердца, кожи и волос. Несколько горстей орехов или семечек в день — идеальный зимний перекус.

Грибы: природный источник иммунной защиты

Шиитаке, шампиньоны и другие виды грибов богаты бета-глюканами — компонентами, которые укрепляют иммунитет. Грибы можно добавлять в любые блюда: от супов до овощных запеканок, получая двойную пользу — вкус и здоровье.

Богатая витамина рыба позволит справиться с сезонной хандрой и усталостью
Богатая витамина рыба позволит справиться с сезонной хандрой и усталостью. Фото: 1MI

Лосось: омега-3 для здоровья мозга и сердца

Лосось — это идеальный источник омега-3 жирных кислот и витамина D, которые защищают сердце, улучшают настроение и поддерживают здоровье костей. Регулярное употребление жирной рыбы зимой помогает легче справляться с сезонной усталостью и стрессом.

Гранат: антиоксидантная поддержка организма

Зерна граната богаты антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями и улучшать кровообращение. Этот фрукт способен зарядить энергией и позитивно повлиять на общее самочувствие. Добавляйте гранат в блюда или ешьте его свежим.

Груша: клетчатка и витамины для иммунитета

Зимой не стоит забывать о грушах — они содержат огромное количество клетчатки, витаминов и микроэлементов, способствующих улучшению работы кишечника и поддержанию защитных сил организма. Их можно есть свежими, запекать с медом или добавлять в салаты.

Зимние суперфуды — это вкусный и эффективный способ заботы о своем здоровье в холодное время года. Включив в свой рацион эти продукты, вы сможете не только укрепить иммунитет, но и чувствовать себя энергичными, несмотря на морозы, пишет pravda.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Здоровье#Питание#Зима#Иммунитет#КЦ#Еда и напитки#Суперфуды#Авитаминоз
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