11 суперфудов, чтобы в конце зимы не ходить бледной тенью — как победить авитаминоз

Posted 26 февраля, 15:31
Published 26 февраля, 15:31
Modified 26 февраля, 15:33
Updated 26 февраля, 15:33
Морковь — это не только вкусно, но и невероятно полезно. Ее бета-каротин, превращаясь в витамин A, способствует здоровью кожи, укрепляет зрение и поддерживает защитные функции организма. Овощ можно добавлять в супы, употреблять свежим или запекать, чтобы сохранить его полезные свойства.
Сладкий картофель — один из лучших источников клетчатки и питательных веществ, таких как витамины A и C. Он улучшает пищеварение, поддерживает работу иммунной системы и снабжает организм энергией. Запеченный батат станет вкусным и полезным гарниром.
Этот зеленый овощ — рекордсмен по содержанию витаминов C, K и антиоксидантов. Брокколи помогает организму бороться с воспалительными процессами и поддерживать иммунитет. Готовьте его на пару или добавляйте в полезные супы для получения максимальной пользы.
Красный перец содержит максимум витамина C среди зимних овощей. Он также богат каротиноидами, которые способствуют улучшению состояния кожи. Его можно запекать, добавлять в салаты или есть сырым — пользу получите в любом виде.
Теплый зеленый чай согревает в холодную погоду и насыщает организм антиоксидантами, борющимися с воспалением. Регулярное употребление чая помогает улучшить метаболизм и поддерживать оптимальный вес, что особенно важно зимой.
Зимой нашему организму особенно требуются полезные жиры, и орехи с семенами отлично справляются с этой задачей. Они богаты белком, магнием и цинком, которые поддерживают здоровье сердца, кожи и волос. Несколько горстей орехов или семечек в день — идеальный зимний перекус.
Шиитаке, шампиньоны и другие виды грибов богаты бета-глюканами — компонентами, которые укрепляют иммунитет. Грибы можно добавлять в любые блюда: от супов до овощных запеканок, получая двойную пользу — вкус и здоровье.
Лосось — это идеальный источник омега-3 жирных кислот и витамина D, которые защищают сердце, улучшают настроение и поддерживают здоровье костей. Регулярное употребление жирной рыбы зимой помогает легче справляться с сезонной усталостью и стрессом.
Зерна граната богаты антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями и улучшать кровообращение. Этот фрукт способен зарядить энергией и позитивно повлиять на общее самочувствие. Добавляйте гранат в блюда или ешьте его свежим.
Зимой не стоит забывать о грушах — они содержат огромное количество клетчатки, витаминов и микроэлементов, способствующих улучшению работы кишечника и поддержанию защитных сил организма. Их можно есть свежими, запекать с медом или добавлять в салаты.
Зимние суперфуды — это вкусный и эффективный способ заботы о своем здоровье в холодное время года. Включив в свой рацион эти продукты, вы сможете не только укрепить иммунитет, но и чувствовать себя энергичными, несмотря на морозы, пишет pravda.ru.