11 суперфудов, чтобы в конце зимы не ходить бледной тенью — как победить авитаминоз

Зимние суперфуды — это вкусный и эффективный способ заботы о своем здоровье в холодное время года. Включив в свой рацион эти продукты, вы сможете не только укрепить иммунитет, но и чувствовать себя энергичными, несмотря на морозы, пишет pravda.ru.