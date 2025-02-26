tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 09:58

Published 26 февраля, 09:58

Modified 26 февраля, 10:00

Updated 26 февраля, 10:00

95 случаев сбыта поддельных купюр выявлено в Свердловской области за год

95 случаев сбыта поддельных купюр выявлено в Свердловской области за год

26 февраля 2025, 09:58
Фото: Изображение Midjourney.
Полиция Свердловской области призвала граждан к соблюдению осторожности из-за участившихся случаев сбыта фальшивых денежных купюр в 2024 году.

В 43 случаях сбыта поддельных купюр были пятитысячные подделки. В 33 случаях ненастоящими оказались тысячные купюры, а в шести случаях — двухтысячные купюры, рассказал глава пресс-службы регионального ведомства Валерий Горелых.

С начала 2025 года в регионе зафиксировано 11 аналогичных преступлений. Поддельные денежные знаки трудно отличить от подлинных, так как изготовлены высококачественно. Кроме того, были случаи реализации фальшивых американской и европейской валют.

Чаще всего такими преступлениями занимаются молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Они орудуют в тех местах, где нет видеокамер. От их действий обычно страдают кассиры в магазинах.

Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге начался суд над жителем Москвы, который занимался сбытом поддельных пятитысячных банкнот.

В Екатеринбурге у школьника украли подаренные на День рождения деньги
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкину доложат о ходе расследования жестокого избиения грудничкаШкольник в Екатеринбурге отдал мошенникам 500 тысяч рублейШкольница в Екатеринбурге отдала «завучу» 275 тысяч рублей
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Полиция#Деньги#Статистика#Криминал#Преступление#ЧП#Фальшивые деньги#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика