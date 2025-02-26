95 случаев сбыта поддельных купюр выявлено в Свердловской области за год

Posted 26 февраля, 09:58
Published 26 февраля, 09:58
Modified 26 февраля, 10:00
Updated 26 февраля, 10:00
В 43 случаях сбыта поддельных купюр были пятитысячные подделки. В 33 случаях ненастоящими оказались тысячные купюры, а в шести случаях — двухтысячные купюры, рассказал глава пресс-службы регионального ведомства Валерий Горелых.
С начала 2025 года в регионе зафиксировано 11 аналогичных преступлений. Поддельные денежные знаки трудно отличить от подлинных, так как изготовлены высококачественно. Кроме того, были случаи реализации фальшивых американской и европейской валют.
Чаще всего такими преступлениями занимаются молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Они орудуют в тех местах, где нет видеокамер. От их действий обычно страдают кассиры в магазинах.
Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге начался суд над жителем Москвы, который занимался сбытом поддельных пятитысячных банкнот.