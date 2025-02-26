Автоэксперт Баканов назвал хорошей новостью появление новых дорожных знаков

«Человек сразу видит и понимает, что может здесь запарковаться определённым образом, и его не оштрафуют. Знак „Глухие“ — специфический знак, который может стоять возле интерната или лечебного заведения. Тоже полезный. Чтобы водитель понимал, что здесь могут быть люди, которые не слышат звуки приближающегося транспорта. Совмещение знака рекомендованной скорости с лежачим полицейским — прекрасный вариант. Есть знаки, которые уместно объединять», — сказал автоэксперт.