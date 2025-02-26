Автоэксперт Баканов назвал хорошей новостью появление новых дорожных знаков

Posted 26 февраля, 05:03
Published 26 февраля, 05:03
Modified 26 февраля, 05:03
Updated 26 февраля, 05:03
«Если мы сейчас посмотрим на столичный регион, где активно развивается инфраструктура, то увидим множество знаков: парковки, в том числе платные. Есть множество ограничений. Водитель, когда едет, видит кучу информации, которая его перегружает. Потому что невозможно ехать 50 км/ч и всё считывать. От этого информационного шума нужно избавляться», — считает Баканов.
По его словам, объединение знака парковки со способом постановки — благое нововведение, пишет RT.
«Человек сразу видит и понимает, что может здесь запарковаться определённым образом, и его не оштрафуют. Знак „Глухие“ — специфический знак, который может стоять возле интерната или лечебного заведения. Тоже полезный. Чтобы водитель понимал, что здесь могут быть люди, которые не слышат звуки приближающегося транспорта. Совмещение знака рекомендованной скорости с лежачим полицейским — прекрасный вариант. Есть знаки, которые уместно объединять», — сказал автоэксперт.