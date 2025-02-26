Битва за руль: как мигранты меняют рынок такси Екатеринбурга и злят местных водителей

Posted 26 февраля, 15:49
Published 26 февраля, 15:49
Modified 26 февраля, 15:51
Updated 26 февраля, 15:51
Число таксистов-мигрантов в Екатеринбурге заметно увеличилось. Причина — запреты на работу иностранцев в транспортной сфере в других регионах. В Свердловской области такие ограничения отсутствуют, пишет издание 66.ru.
Многие приезжают из соседних областей Уральского федерального округа и Москвы. В первом случае мигрантов «вытесняют» региональные законы, запрещающие работу в такси, а во втором — сложности с GPS-навигацией, которые затрудняют работу в столице. Екатеринбург привлекателен тем, что таких проблем здесь нет.
В январе водители в Екатеринбурге уже устраивали забастовки, жалуясь на снижение заработков. Из-за увеличения числа шоферов агрегатор перестал ставить тариф «повышенный спрос» — период, когда заказы приносят больше дохода.
Как отметил председатель «Общества дружбы Урал-Узбекистан» Абид Туратов, Свердловская область остается единственным регионом УрФО, где мигранты могут без ограничений устроиться работать в такси. По его словам, поток приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии будет только увеличиваться. Особенно это станет заметно после Рамадана, когда многие иностранцы возвращаются в Россию из своих стран.
Средняя зарплата таксистов в регионе за год выросла с 71,2 тысячи рублей до 91,7 тысячи, что дополнительно стимулирует мигрантов искать работу именно здесь. По данным ГУ МВД, за 2024 год в регион уже прибыло 232 тысячи иностранных граждан против 199 тысяч годом ранее.