Битва за руль: как мигранты меняют рынок такси Екатеринбурга и злят местных водителей

Как отметил председатель «Общества дружбы Урал-Узбекистан» Абид Туратов, Свердловская область остается единственным регионом УрФО, где мигранты могут без ограничений устроиться работать в такси. По его словам, поток приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии будет только увеличиваться. Особенно это станет заметно после Рамадана, когда многие иностранцы возвращаются в Россию из своих стран.