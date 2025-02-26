Британский кладоискатель нашел тайник с монетами, сделанный более 1700 лет назад

Posted 26 февраля, 14:29
Published 26 февраля, 14:29
Modified 26 февраля, 14:29
Updated 26 февраля, 14:29
Британский кладоискатель обнаружил в своей деревне тайник с монетами, который был сделан более 1700 лет назад, и выручил за него на торгах 4,4 тысячи фунтов стерлингов, пишет runews24.ru.
Четыре года назад сантехник по имени Дэвид Данн увлекся поисками сокровищ. В июле 2023 года, когда он в очередной раз исследовал знакомое поле, его металлодетектор неожиданно подал сигнал. И хотя прибор отреагировал слабо, Данн решил повнимательней исследовать это место и вскоре обнаружил в углублении пару монет. Раскопки привели к впечатляющему результату: на глубине около 60 сантиметров был зарыт настоящий клад.
Данн извлек из земли 50 прекрасно сохранившихся антонинианов — древнеримских серебряных монет, выпускавшихся с III века нашей эры и оценивавшихся в два денария. Клад относится ко времени правления императора Караузия, который в 286 году поднял восстание, захватил власть и провозгласил себя императором Британии и северной Галлии.
После года безуспешных предложений музеям выкупить находку, клад был выставлен на аукцион, где его за 4,4 тысячи фунтов стерлингов (приблизительно 500 тысяч рублей) приобрел американский коллекционер. Данн заявил о намерении передать значительную часть полученных средств владельцу земли, где был найден клад.