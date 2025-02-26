Британский кладоискатель нашел тайник с монетами, сделанный более 1700 лет назад

Четыре года назад сантехник по имени Дэвид Данн увлекся поисками сокровищ. В июле 2023 года, когда он в очередной раз исследовал знакомое поле, его металлодетектор неожиданно подал сигнал. И хотя прибор отреагировал слабо, Данн решил повнимательней исследовать это место и вскоре обнаружил в углублении пару монет. Раскопки привели к впечатляющему результату: на глубине около 60 сантиметров был зарыт настоящий клад.