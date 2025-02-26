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Posted 26 февраля, 14:29

Published 26 февраля, 14:29

Modified 26 февраля, 14:29

Updated 26 февраля, 14:29

Британский кладоискатель нашел тайник с монетами, сделанный более 1700 лет назад

26 февраля 2025, 14:29
Охотник за сокровищами извлек из земли 50 прекрасно сохранившихся антонинианов — древнеримских серебряных монет, выпускавшихся с III века нашей эры и оценивавшихся в два денария.

Британский кладоискатель обнаружил в своей деревне тайник с монетами, который был сделан более 1700 лет назад, и выручил за него на торгах 4,4 тысячи фунтов стерлингов, пишет runews24.ru.

Четыре года назад сантехник по имени Дэвид Данн увлекся поисками сокровищ. В июле 2023 года, когда он в очередной раз исследовал знакомое поле, его металлодетектор неожиданно подал сигнал. И хотя прибор отреагировал слабо, Данн решил повнимательней исследовать это место и вскоре обнаружил в углублении пару монет. Раскопки привели к впечатляющему результату: на глубине около 60 сантиметров был зарыт настоящий клад.

Данн извлек из земли 50 прекрасно сохранившихся антонинианов — древнеримских серебряных монет, выпускавшихся с III века нашей эры и оценивавшихся в два денария. Клад относится ко времени правления императора Караузия, который в 286 году поднял восстание, захватил власть и провозгласил себя императором Британии и северной Галлии.

После года безуспешных предложений музеям выкупить находку, клад был выставлен на аукцион, где его за 4,4 тысячи фунтов стерлингов (приблизительно 500 тысяч рублей) приобрел американский коллекционер. Данн заявил о намерении передать значительную часть полученных средств владельцу земли, где был найден клад.

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