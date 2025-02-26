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Posted 26 февраля, 03:29

Published 26 февраля, 03:29

Modified 26 февраля, 03:31

Updated 26 февраля, 03:31

В Ревде школьники во время драки сломали руку однокласснику

Буллинг ребенка в школе в Ревде привел к перелому руки и сотрясению мозга

26 февраля 2025, 03:29
Фото: ТК «4 Канал».

В Ревде школьники во время драки сломали руку однокласснику

В Дегтярске Свердловской области двое шестиклассников избили своего сверстника на перемене. В результате пострадавший получил перелом руки и сотрясение мозга.

По словам мамы мальчика, издевательства в школе над ее ребенком имеют место уже давно. Она отметила, что не помогает и общение с преподавателями и директором. Проблему с издевательствами женщина пытается решить уже несколько лет, сообщает «4 канал».

Как сообщает телеканал, терпение мамы мальчика кончилось, когда ей снова позвонили из школы. Ей сообщили, что двое одноклассников стали хватать ее ребенка и потом ударили об пол. Теперь мальчик уже неделю лежит в кровати.

Отмечается, что инцидент зафиксирован на видео, но женщине его не предоставляют. Мама ребенка также заявила, что в школе и ПДН считают, что это была только игра. Однако ученики школы подтверждают случаи издевательств.

Женщина подала заявление в полицию, но следователи уже начали проверку по данному факту. Также проверку организовала и прокуратура.

Ранее драка между учениками случилась в одной из школ Екатеринбурга. Потасовка между детьми случилась на перемене. В результате у одно мальчика был сломан нос, а у второго выявили ушибы.

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