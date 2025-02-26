Депутат Екатеринбурга в 5 раз поднял награду за поиск скандального вандала

Posted 26 февраля, 09:14
Published 26 февраля, 09:14
Modified 26 февраля, 09:16
Updated 26 февраля, 09:16
В июле 2024 года неизвестный сломал букву «Г» на табличке, которая висит на здании мэрии. Его не нашли по сей день. Эту ситуацию обсудили 25 февраля во время заседания депутатов гордумы, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам Колесникова, ранее глава города предлагал 10 тысяч рублей за информацию о хулигане. Сейчас депутат предложил увеличить сумму до 60 тысяч. Также, если данное нарушение раскроют полицейские, Колесников их вознаградит из собственных денег.
Напомним, в Нижнем Тагиле вандалы испортили скамейки и стенды с информацией, расположенные за ДК «Юбилейный».